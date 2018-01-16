T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bacağını yem karma makinesine kaptırdı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde, bacağını yem karma makinesine kaptıran Berat Şencan (20) yaralandı

16 Ocak 2018 18:06

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Zile ilçesinde, bacağını yem karma makinesine kaptıran Berat Şencan (20) yaralandı.
Olay, Zile ilçesine bağlı Salur köyünde sabah saatlerinde yaşandı. Köyde ailesiyle birlikte besicilik yapan Berat Şencan, hayvanları için yem karma makinesinde yem hazırlamaya başladı. Şencen, yem karma makinesindeki samanı sol ayağı ile içeriye iterken bacağını makineye kaptırdı. Şencan\'ın çığlığını duyan yakınları makineyi durdurarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan Berat Şencan, Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada acil serviste müdahalesi yapılan Şencan\'ın sol bacağının diz kapağı alt kısmında önemli hasar oluştuğu öğrenildi. Tedaviye alınan Şencan\'ın, şubat ayı sonunda askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKATBeratOlayZileSalurKöydeOlayDevlet HastanesineArdından Tokat GaziosmanpaşaAraştırmaUygulama HastanesiBuradaTedaviyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24