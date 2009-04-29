Bacağından bıçaklandı, hastanede öldü





İzmir’in Kadifekale Semti'nde, kavga sırasında bıçakla bacağından yaralanan 44 yaşındaki Veli Önal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, bugün saat 20.00 sıralarında 5307 Sokak numara 122 önünde meydana geldi. Midyecilik yapan 28 yaşındaki Serdar Yağız ile 44 yaşındaki Serdar Önal arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdar Yağız, yanındaki ekmek bıçağını çekti, Veli Önal'ı sol bacağından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla, taksiyle İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Veli Önal, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Soruşturma başlatan polis, Serdar Yağız'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

