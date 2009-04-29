T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bacağından bıçaklandı, hastanede öldü

29 Nisan 2009 07:09



İzmir’in Kadifekale Semti'nde, kavga sırasında bıçakla bacağından yaralanan 44 yaşındaki Veli Önal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında 5307 Sokak numara 122 önünde meydana geldi. Midyecilik yapan 28 yaşındaki Serdar Yağız ile 44 yaşındaki Serdar Önal arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdar Yağız, yanındaki ekmek bıçağını çekti, Veli Önal'ı sol bacağından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla, taksiyle İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Veli Önal, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis, Serdar Yağız'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24