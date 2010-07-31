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Yaşam

BACAĞINDAKİ KURŞUNA RAĞMEN DÜĞÜNÜ ERTELEMEDİ TRABZON (A.A)

31 Temmuz 2010 18:37

-BACAĞINDAKİ KURŞUNA RAĞMEN DÜĞÜNÜ ERTELEMEDİ TRABZON (A.A) - 31.07.2010 - Trabzon'da meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 7 kişiden biri olan Selma Dohman, bacağındaki iki kurşuna rağmen düğününü ertelemedi. Konak Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün töreninde Mustafa Dohman ile evlenen Selma Dohman, bacağına iki kurşun isabet ettiğini ve bu kurşunların hala çıkarılmadığını belirterek, ''Doktorlar ameliyatla çıkaracaklardı ama ben düğünümü ertelemek istemedim. Bir ay sonra ameliyat olacağım ve kurşunlar çıkarılacak'' dedi. Olay gecesi arkadaşlarıyla sinemaya gittiklerini, sinema çıkışı evlerine döndükleri sırada silah sesi duyduklarını ifade eden Dohman, ''Geriye doğru baktım, kurşun bana gelmişti. Acının verdiği hisle kaçmak istedim ama birden yere yığıldım. Kafamı kaldırdım ve arkadaşlarımın da yerde yattığını gördüm. Ama elimden hiçbir şey gelmiyordu. Daha sonra bayıldım ve gerisini hatırlamıyorum'' diye konuştu. 27 Temmuz'da Uzun Sokak'ta, Bülent G'nin daha önceden aralarında husumet bulunan İdris G'ye ateş ettiği sırada, seken kurşunların isabet etmesi soncu Güney Boran Özdinç, Emsal Yıldırım, Zeynep Güney, Zümrüthan Güney, Hayati Kapıcı ve Selma Dohman yaralanmıştı.

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