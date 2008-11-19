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Yaşam

Bacağı kırıldı ameliyatta öldü

Sol ayağı kırılan üç çocuk babası Orhan Geçgel, ameliyattan çıktıktan iki saat sonra hayatını kaybetti.

19 Kasım 2008 02:00

Ankara’da geçen cuma günü üç çocuk babası Orhan Geçgel (36), bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ankara Hastanesi’ne kaldırılan Geçgel’in, sol ayağının kırıldığı belirlendi. Ameliyata alınan Geçgel, iki saat sonra hayatını kaybetti.

Geçgel, önceki gün öğle saatlerinde ameliyata alındı. 5 saat süren ameliyattan çıkan doktorlar, Geçgel’in iyi olduğunu söyleyerek, refakatçileri evlerine gönderdiler. İki saat sonra Geçgel’in yeğeni Çetin Geçgel’i telefonla arayan hemşire hastanın öldüğünü bildirdi.

Muhatap bulamayınca sinirlenen Geçgel’in 50’yi aşkın yakını, hastanenin camlarını taşlarla kırdılar. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılan Geçgel’in yakınları, savcılığa suç duyurusunda bulundular. Ameliyatı yapan doktorlar ve hemşireler evlerine gönderilirken, soruşturma başlatıltı.

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