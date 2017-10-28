Bacağı kesilen Özge'nin babası: Unutulduk

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 150 liraya mal ettiği, kendi yaptığı düzenekle sol bacağı kesilen kızı 4 yaşındaki Özge Yıldırım\'a yürümeyi öğretirken gündeme gelen Ali İhsan Yıldırım, 4 yıldır verdiği hukuk mücadelesinden sonuç elde edemediğini belirterek, isyan etti. Devlete olan güvenini kaybettiğini belirten Yıldırım, \"Kızıma zarar verecekler diye rehabilitasyon merkezine bile götüremiyorum\" dedi.

Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi 35 yaşındaki İlknur Yıldırım\'ın \'Özge\' adını verdikleri bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için özel bir hastaneye sevk edildi. Burada, damar yolu henüz iyi olmadığı için iğne yapmak amacıyla bebeğin sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisi konulan Özge bebek, tekrar doğduğu hastaneye sevk edildi. Ancak 13 günlükken minik Özge\'nin sol bacağı, dizinin üstünden kesildi.

TÜRKİYE\'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Bir bacağı protez olan kızı Özge\'nin, yürüyemediği için sokakta oynayan çocuklara bakıp ağlaması baba Ali İhsan Yıldırım\'ın yüreğini dağladı. Para sıkıntısı nedeniyle fizik tedaviye gidemediği için yürümeyi öğrenemeyen kızı uğruna ne yapabileceğini düşünen baba Yıldırım, evde 150 liraya bir düzenek yaparak, kızına yürümeyi öğretmeye çalıştı. Babanın fedakârlığı, geçen mayıs ayında DHA\'nın haberiyle gündeme geldi. Haber üzerine Türkiye, minik Özge için seferber oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel yeni bir protez bacak için kolları sıvarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyi arayarak destek verileceğini dile getirdi.

\"ADALET İSTİYORUM\"

Baba Ali İhsan Yıldırım, aradan geçen zamana rağmen hukuki anlamda bir gelişme olmadığını öne sürdü. Gittikleri özel hastanenin hatası sonucu kızının bacağının kesildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a da ilettiğini anlatan Yıldırım, şöyle dedi:

\"Çocuğum yüzde 100 sağlıklı doğdu ama şu anda yüzde 50 engelli. Yine bu özel hastaneden bize iftira atıldı, bunu ispatladık, belgeleriyle savcılığa verdik. Ancak hiçbir şey yapılmadı. Çocuğumuzun bağlı olduğu solunum cihazı çekildi, elimizde görüntüleri de var. Buna rağmen yine de bir şey yapılmadı. Sağlık Bakanlığı\'na \'Çocuğumun neyi var?\' diye soruyorum, \'Doktorun suçu yok\' diyor. Rahatsızlığını dile getirmiyorlar. Ben cevap bekliyorum. 4 sene oldu. Hukuk mücadelesi veriyorum ama bir yere varamıyorum. Yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Ben adalet istiyorum\" diye konuştu.

\"SÖZLER UNUTULDU\"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendisini aramasından sonra bir avukatla görüştürüldüğünü daha sonra unutulduklarını öne süren Ali İhsan Yıldırım, \"Çocuğumuzun rahatsızlığını bize bildirin\' diyoruz ama çocuğu hiçbir sağlık kurumuna göndermiyorlar. Sağlık Bakanlığı müfettişleri gelip rapor yazdı ancak, bize raporu vermiyorlar. Benim çocuğumun hiçbir şeyi yokken bacağı kesildi\" dedi.

\"KORKUDAN REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖNDEREMİYORUM\"

Özge\'yi rehabilitasyon merkezine bile gönderemediğini anlatan Ali İhsan Yıldırım, şöyle dedi:

\"Orada da başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Bana bir evrak imzalatıp çocuğu öldürmelerinden korkuyorum. Çünkü devlet bana güven vermiyor. O güveni görsem rahatlıkla götürürüm ama 4 seneden beri hukuk anlamında bir şey elde edemedim. Kızımın bacağının neden kesildiğine yönelik rapor yok. Özge, Adli Tıp Kurumu\'na gitmeden buradan raporu geldi. Dosya örtbas edilmeye çalışılıyor.\"

Kendi çabasıyla kızının yürümesini geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Yıldırım, gözyaşlarını tutamayarak, \"Bizi unuttular, çocuklarımız sahipsiz kalmasın. Çocuklar Türkiye\'nin geleceği\" dedi. Minik Özge, babasının gözyaşlarını silmeye çalıştı, ona sarılarak destek verdi.



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