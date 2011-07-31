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Yaşam

BACA İÇİNE GİZLENEN BAZ İSTASYONU MÜHÜRLENDİ KONYA (A.A)

31 Temmuz 2011 15:40

-BACA İÇİNE GİZLENEN BAZ İSTASYONU MÜHÜRLENDİ KONYA (A.A) - 31.07.2011 - Konya'da 2 katlı bir apartmanın çatısındaki bacanın içerisine gizlenmiş baz istasyonu, Meram Belediyesince mühürlendi. Meram Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, GSM operatörlerinin, baz istasyonlarını, baca, tabela, güneş enerjisi sistemleri ve reklam panosu görünümünde kurarak gizlemeye çalıştıkları iddia edilerek, bu durumun vatandaşların tepkisine neden olduğu belirtildi.  Açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayeti değerlendiren belediye ekiplerinin, Merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde bir GSM firmasınca 2 katlı binanın çatısında, baca görünümü verilerek gizlenmiş, ruhsata aykırı baz istasyonu tespit ettiği kaydedildi.  Baz istasyonunun mühürlendiği, olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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