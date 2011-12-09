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Politika

Babuşçu'dan Başbakan Erdoğan'a ziyaret  İSTANBUL (A.A)

09 Aralık 2011 20:02

-Babuşçu'dan Başbakan Erdoğan'a ziyaret  İSTANBUL (A.A) - 09.12.2011 - AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, geçirdiği sindirim sistemi ameliyatının ardından Üsküdar'daki konutunda istirahat eden partinin genel başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Babuşçu'nun Başbakan Erdoğan'ı ziyareti 1 saat 45 dakika sürdü.  Bu arada, Erdoğan'ın konutunun bulunduğu caddenin kenarına konulan deftere, vatandaşlarca ''Geçmiş olsun'' mesajları yazılmaya devam edildi.  Öte yandan, Özel Coşkun İlköğretim Okulundan bir grup öğrenci de Başbakan Erdoğan'ın konutunun çevresinde görev yapan gazetecilere ve deftere mesaj yazan vatandaşlara aşure dağıttı. Öğrenciler, Erdoğan'a sunmak için getirdikleri çiçeği de Başbakanlık korumalarına teslim etti. 

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