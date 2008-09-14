Babel'den altın gol

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool, son şampiyon Manchester United'ı sahasında 2-1 yenerek güçlü rakibini 7 yıl aradan sonra ilk kez sahasında mağlup etti.



Manchester United'ı kendi seyircisi önünde uzun süredir mağlup etmeyi başaramayan Liverpool, oyuna sonradan giren Ryan Babel'in attığı golle son şampiyonu 2-1'lik skorla geçti.



Yıldız oyuncu Steven Gerrad'ın yedek soyunduğu karşılaşmaya iyi başlayan taraf Manchester United olurken, Arjantinli oyuncu Carlos Tevez üçüncü dakikada son şampiyonu Liverpool desplasmanında 1-0 öne geçirdi.



Manchester United ile evinde oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet – 1 beraberlik alan Liverpool, golden 27 dakika sonra Xabi Alonso'nun uzaktan yaptığı sert vuruşta kaleci Van der Sar'ın hatasıyla Wes Brown'a çarparak United'ın ağlarına gitmesiyle skora 1-1 eşitlik getirdi.



İkinci yarının ortalarında Steven Gerrad ve Ryan Babel'in girmesiyle daha pozitif bir oyun sergileyen Liverpool, Babel'in 77. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

