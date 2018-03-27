T24 LogoT24 Logo
Spor

Babel, Quaresma ve Neto'yu üzdü

Hollanda, deplasmanda karşılaştığı Portekiz'i 3 golle geçti

27 Mart 2018 14:49

Portekiz ile Hollanda'yı karşı karşıya getiren hazırlık maçında Portakallar ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Golleri; Depay (11), Babel (32) ve Van Dijk (45) kaydederken karşılaşmada Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ve Ryan Babel ile Fenerbahçe'den Luis Neto görev yaptı.

Liglere verilen milli arada Portekiz ile Hollanda bir araya geldi. Portekiz’de Beşiktaş’ta forma giyen Ricardo Quaresma ve Fenerbahçe’de forma giyen Luis Neto; Hollanda’da ise Ryan Babel’in görev yaptığı karşılaşmayı Hollanda, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Portekiz, Joao Cancelo’nun 44 ve 61’de gördüğü sarı kartlarla oyundan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı.

Portekiz’de Quaresma 11’de başlarken 55’te yerini Gelson Martins’e bıraktı. Luis Neto ise 46’da Rolando’nun yerine oyuna dahil oldu. Cristiano Ronaldo ise 68’de yerini Joao Moutinho’ya bıraktı. Hollanda’da Ryan Babel maça 11’de başlarken takımının ikinci golüne imza attı. Babel, 84’te yerini Steven Berghuis’e bıraktı. Hollanda maçı 11’de Memphis Depay, 32’de Ryan Babel ve 45’te Virgil van Dijk’in golleriyle 3-0 kazandı. Göztepe’nin başarılı kalecisi Beto ise karşılaşmayı yedek kulübesinde takip etti.

ETİKETLER

PortekizHollandaBabelMilli Takımhazırlık maçı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24