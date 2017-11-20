Babel: Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum

İngiltere basınına konuşan 30 yaşındaki Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Belli bir yaşa geldim ve artık kariyerimle ilgili kararlar almam gerek. Beşiktaş'ın son durağım olmasını istiyorum. Tabii ki futbolda bu tip şeyleri önceden tahmin etmek zor. Bir yıl çok sevilirsiniz, sonraki sene istenmeyebilirsiniz. Futbolda her zaman gerçekçi olmak gerek ama uzun süre burada kalmayı amaçlıyorum." dedi

‘’Liverpool’u hala takip ediyorum’’

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir futbolcu için en önemli platform olduğunu vurgulayan Babel, uzun süre forma giydiği İngiltere'nin Liverpool takımını hala yakından takip ettiğini belirtti.

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp'un futbolcularıyla ilgilenen ve onların gelişimine katkı sağlayan bir çalıştırıcı olduğunu da aktaran Babel, "Premier Lig, dünyanın en zor ligi. Orada oynayabilmek için üst düzey kondisyon ve güce ihtiyacınız var. 20'li yaşlardayken Liverpool'da Klopp ile çalışsaydım gelişimim açısından ondan faydalanabilirdim." diye konuştu.