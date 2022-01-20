Babel'e TFF 1. Lig ekibinden teklif

Galatasaray'da gözden çıkarılan Ryan Babel'e TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor transfer teklifinde bulundu. Babel'in bu teklifi değerlendirdiği belirtildi. Eflatun-sarılı takımın kadrosunda Umut Bulut, Bogdan Stancu, Cenk Ahmet Alkılıç, Zvonimir Kozulj, Ahmed Ildiz ve Strahil Popov gibi Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncular yer alıyor.

Teknik direktör Domenech Torrent'in kadroda düşünmediği Hollandalı yıldıza sürpriz teklif geldi.

Skorer'in haberine göre; Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor, Babel için teklif yaptı. Hollandalı futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği belirtildi.

Erencan'ı transfer etmişlerdi

Eyüpspor geçen sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Erencan Yardımcı'yı 4 milyon 200 bin TL karşılığında renklerine bağlamıştı. Genç oyuncu, Ahmet Ildiz karşılığında Alanyaspor transfer olmuştu.