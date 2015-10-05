Babek Zencani’nin İran dışındaki ülkelerde 15 milyar Euro’su varmış

İş adamı Babek Zencani’nin İran devletini dolandırmak suçlamasıyla Tahran’daki Devrim Mahkemesi’nde yargılandığı davada savcı vekili, Zencani’nin Türkiye, Irak, Tacikistan ve Malezya’da bankacılık ve para ticareti işleri yaptığını söyledi.

Hürriyet'ten İpek Yezdani'nin haberine göre savcı vekili, Zencani’nin soruşturmadaki sorgusu sırasında İran dışındaki ülkelerde 15 milyar Euro’luk kaynağı olduğunu da itiraf ettiğini bildirdi. İran devletini 2 milyar 800 milyon dolar dolandırmak suçlamasıyla Tahran’daki Devrim Mahkemesi’nde yargılanan İranlı iş adamı Babek Zencani’nin duruşmasına dün devam edildi.



Savcı vekilinin 237 sayfalık iddianameyi okumayı sürdürdüğü duruşmada, Babek Zencani söz alarak duruşmanın basına açık yapılmasına ve iddianamenin detaylarının medyada yer almasına itiraz etti. Hakim Ebul-Kasım Salavati ise İran’daki yargı sisteminin başkanının medyanın duruşmayı izlemesine izin verdiğini belirterek, “Ancak basının iddianamedeki detayları yayınlamaya izni yok” dedi.

11 petrol şirketi

Savcı vekili, Babek Zencani’nin kendi adına 11 petrol şirketini kurduğunu, Türkiye, Irak, Tacikistan ve Malezya’da para ticareti ve banka işleri yaptığını, sanığın en önemli petrol şirketleri arasında Irak’taki bir şirketin bulunduğunu ve bunun yüzde 49 hissesinin Zencani’ye ait olduğunu bildirdi. İddianamede, Zencani’nin kurmuş olduğu şirketler aracılığıyla sattığı petrollerin bedelini İran devletine ödemediği belirtildi. İddianameye göre söz knusu usulsüzlükleri Zencani’nin kurmış olduğu şirketler ve sahip olduğu bankalar üzerinden yaptığı öne sürüldü. Savcı vekili duurşmada ayrıca Zencani’nin dönemin Petrol Bakanlığı yetkilileriyle olan ilişkilerine dikkat çekti ve Zencani’nin sahibi olduğu bankalar arasında sahte para transferleriyle ilgili detayları anlattı.