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Dünya

Babek Zencani mahkemeden atıldı!

Zencani idam cezasına çarptırılmıştı

20 Eylül 2017 19:17

İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasından idam cezasına çarptırılan ve cezası yüksek mahkeme tarafından da onanan işadamı Babek Zencani'nin iki ortağının yargılandığı davaya işadamı da çağrıldı.

Duruşmada, Zencani ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla idam istemiyle yargılanan Hamid Fellah Herevi ve Mehdi Şems'in geçen mahkeme sürecinde söyledikleri bazı ifadelerin açıklığa kavuşması için Zencani'den izahat istendi.

Açıklama yaptığı sırada salonda bulunan Petrol Bakanlığı avukatı, Zencani'yi yalan konuşmakla suçlayınca ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Karşılıklı atışmalar büyüyünce hâkim, Zencani'nin salondan zorla çıkarılmasını istedi.

Aralık 2013'te tutuklanan Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığı davadan Mart 2016'da iki ortağı Şems ve Fellah'la birlikte idam cezasına mahkûm edilmişti.

Zencani'nin idam cezası Aralık 2016'da yüksek mahkeme tarafından onaylanırken, iki ortağı hakkında verilen idam cezasının bozularak tekrar yargılanmaları talep edildi.

Yetkililer, Zencani'nin borçlarını ödemesi için infazın bekletildiğini belirtiyor. 

 

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