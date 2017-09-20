Babek Zencani mahkeme salonundan zorla çıkarıldı

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Eylül (DHA)- İran\'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasından idam cezasına çaptırılan ve cezası yüksek mahkeme tarafından da onanan İşadamı Babek Zencani\'nin iki ortağının yargılandığı davaya ünlü işadamı da çağrıldı.

Duruşmada, Zencani ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla idam istemiyle yargılanan Hamid Fellah Herevi ve Mehdi Şems\'in geçen mahkeme sürecinde söyledikleri bazı ifadelerin açıklığa kavuşması için Zencani\'den izahat istendi.

Ünlü milyarderin açıklama yaptığı sırada salonda bulunan Petrol Bakanlığı avukatı, Zencani\'yi yalan konuşmakla suçlayınca ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Karşılıklı atışmalar büyüyünce hâkim, Zencani\'nin salondan zorla çıkarılmasını istedi.

Aralık 2013\'te tutuklanan Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığı davadan Mart 2016\'da iki ortağı Şems ve Fellah\'la birlikte idam cezasına mahkûm edildi.

Aralık 2016\'da Zencani\'nin idam cezası yüksek mahkeme tarafından onaylanırken, iki ortağı hakkında verilen idam cezasını bozularak tekrar yargılanmaları talep edildi. Yetkililer, Zencani\'nin borçlarını ödemesi için infazın bekletildiğini belirtiyor.

Görünttü Dökümü:

- Zencani dışarı çıkarılırken

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