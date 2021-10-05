Babasının vasilikten çıkarılması için verdiği hukuk mücadelesini kazanan Britney Spears, hayranlarına teşekkür etti

Babasının 13 yıl boyunca hayatının kontrolünü elinde tuttuğu vasilikten çıkarılması için verdiği hukuk mücadelesini kazanan Britney Spears hayranlarına teşekkür etti.

Britney Spears, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babasının vasiliğinin sonlanması için “Free Britney” kampanyasını yürüten hayranlarına şu ifadelerle teşekkür etti:

“FreeBritney hareketi… Söyleyecek sözüm yok. Siz ve sürekli direnciniz sayesinde vasiliğimden özgür kalıyorum. Hayatım şu an o yönde gidiyor! Dün gece iki saat boyunca hayranlarımı düşünüp ağladım”

Los Angeles’ta mahkeme, geçen ay baba Jamie Spears’ın vasi konumundan çıkarıldığını açıklamıştı.

Spears'ın 2007’de yaşadığı ruhsal sorunlardan sonra babası Jamie Spears vasisi konumuna gelmiş; kariyerini, kazançlarını, aldığı ilaçları, özel hayatını yönlendirme yetkisini sürdürmüştü.

Spears, bu yıl mahkemede verdiği ifadede babasının vasilik konumunu istismar ettiğini söylemişti.