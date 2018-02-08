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Babasının tabancasıyla oynarken kendini vurdu

Alaattin ONUR/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokunan 18 yaşındaki Bekir Ç

08 Şubat 2018 15:41

Alaattin ONUR/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Karapürçek ilçesinde babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokunan 18 yaşındaki Bekir Ç., silahın ateş almasıyla göğsünden yaralandı.
Karapürçek Teketaban Mahallesi\'nde oturan Bekir Ç., babasına ait tabanca ile oynarken, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan silahtan çıkan kurşun, gencin gösüne girdi. Ağır yaralanan Bekir Ç., ihbar üzerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'nde kaldırıldı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Bekir Ç. tedavi altına alınırken, hayati riskinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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