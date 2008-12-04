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Babasının kopyası

Uzay Heparı'nın ölümünden birkaç ay sonra dünyaya gelen oğlu Kanat, babasının kopyası gibi. O da müzisyen olma yolunda.

04 Aralık 2008 02:00

Uzay Heparı'nın ölümünden birkaç ay sonra dünyaya gelen oğlu Kanat, babasının kopyası gibi... O da müzisyen olma yolunda. Hatta babası için hazırlanan albümde bir bestesi de var.



Uzay Heparı, tam da 'müzigin dahi çocuğu' olarak anıldığı günlerde, 1994'te bir motosiklet kazası geçirerek hayatını kaybetti. O sırada, eşi Zeynep Tunuslu hamileydi. Birkaç ay sonra, oğlu Uzay Kanat Heparı'yı dünyaya getirdi. Kanat, babasını hiç göremedi ama onu başkalarından dinleyerek büyüdü. İşte bu yüzden; Zeynep Tunuslu, oğluna babasından bir hatıra bırakmak istedi. Böylece 'Uzay Heparı Sonsuza' adlı albüm doğdu. Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Emre Altuğ, Ayşe Özyılmazel, Teoman, Burak Kut ve Sertab Erener stüdyoya girdi ve Uzay Heparı şarkılarını söyledi. Dün; Universal Müzik Taksim Edisyon etiketiyle piyasaya çıkan albümün tanıtımı vardı. Nebil Özgentürk'ün Uzay Heparı için hazırladığı belgeselin de gösterildiği toplantıda, tüm gözler, albümde bir bestesi de olan Kanat'ın üzerindeydi. Büyüyüp 14 yaşında bir delikanlı olan Kanat Heparı, babasına olan benzerliğiyle herkesi duygulandırdı.

En büyük hediye

Çok gururlu olduğunu söyleyen Zeynep Tunuslu; "Hayalimi gerçekleştirdim. Oğluma babasından kalacak en büyük hediye bu" diyerek duygularını dile getirdi. Belgeseli izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Kanat Heparı ise, “Babamın bestelerinin müzisyen arkadaşları tarafından yaşatılması beni çok mutlu etti. Ne çok seveni varmış” dedi.

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