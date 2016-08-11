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Yaşam

Babasının kalbinin nakledildiği adamın kolunda gelin oldu

ABD'de 2006 yılında iş çıkışı bir cinayete kurban giden Michael Stepien'ın kalbi, 16 yıldır kalp nakli için bekleyen Arthur Thomas'a nakledilmişti

11 Ağustos 2016 03:24

Amerika'da genç bir gelinin yaşadığı duygusal anlar dünya basınının gündemine oturdu. Jeni Stepien, 10 yıl önce ölen babasının kalbinin nakledildiği adamın kolunda gelin oldu.

 

Organlarını bağışladılar

 

Sözcü'nün haberine göre, 2006 yılında ABD'de 53 yaşındaki aşçı Michael Stepien işten çıkıp evine giderken silahlı bir cinayete kurban giderek ölünce ailesi organlarını bağışladı. Michael Stepien'in kalbi, ağır kalp hastası olan ve 16 yıldır kalp nakli için organ bağışı sırasında bekleyen dört çocuk babası Arthur Thomas'a nakledildi. Aradan 10 yıl geçti. Talihsiz Stepien'in ilkokul öğretmeni olan kızı Jeni Stepien, Paul Maenner'la evlenecekti.

 

Düğüne kadar tanışmadılar

 

Stepien Ailesi’yle yüz yüze hiç görüşmeyen ancak her yıl aileye hediyeler gönderen Arthur Thomas, Jeni Stepien'den aldığı telefonla dünyanın en mutlu adamı oldu. Genç kadın, düğününde babasının kolunda olamayacaktı ancak kendisini damada babasının kalbini taşıyan adamın teslim etmesini istiyordu. Arthur Thomas, “Duygulandım ve onur duydum” dedi ve düğünde Jeni'nin babasının yerine geçti.

Gözyaşları sel oldu

 

JENI Stepien ve Jeni'nin babasının kalbinin nakledildiği Arthur Thomas, düğünden bir gece önce tanıştı. Jeni, elini Arthur'un göğsüne koyarak babasının kalp atışlarını hissettiğinde gözyaşlarına boğuldu. Jeni düğünde de sık sık Arthur'a can veren babasının kalp atışlarını dinledi.

 

 

 

 

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