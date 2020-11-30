Babasının cenazesine kelepçeli götürülmüştü; AYM, tutuklu Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın hak ihlali başvurusunu kabul etmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) tutuklu genel başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın babasının cenazesine kelepçeyle götürülmesiyle ilgili yaptığı hak ihlali başvurusunu kabul edilemez buldu.

Kasım 2017'den bu yana tutuklu olan Kozağaçlı'nın mezarlıkta çekilen kelepçeli fotoğrafı, kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden 26 Ocak 2019'da hayatını kaybeden babası Ayhan Kozağaçlı'nın cenazesine Konya'daki cenazesine ring aracıyla götürülen Kozağaçlı, cenaze töreninde, yanındaki görevliye kelepçelenmişti.

Cenaze töreninde yakınlarıyla gereği gibi taziyede bulunamadığı için özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasının yanı sıra, adil yargılanma hakkının da ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Kozağaçlı'nın başvurusunda karar çıktı.

AYM kabul edilemez buldu

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Kozağaçlı'nın başvurusundaki adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasını konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasını da başvuru yollarının tüketilmemesi gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Yüksek mahkeme ayrıca, kamuoyunda tartışılan cenazedeki kelepçeli fotoğrafın ardından yapılan başvurunun dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı.