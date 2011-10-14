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Babasının bıçakla kovaladığı kadını polis kurtardı ADANA (A.A)

14 Ekim 2011 20:26

-Babasının bıçakla kovaladığı kadını polis kurtardı ADANA (A.A) - 12.10.2011 - Adana'da, kızına, kanser olan kocasından boşanması için baskı yaptığı ve bıçakla yaralama girişiminde bulunduğu iddia edilen baba polis tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Fatma K. (23), beş yıl önce ailesinden habersiz Selçuk K. (43) ile evlendi. Kızının istemediği biriyle evlenmesini kabullenemeyen baba Bakır Ö. (56), uzun süre küs kaldıktan sonra damadı ve kızı ile barıştı. İddialara göre, Baba Bakır Ö, bir süre sonra Selçuk K'ya akciğer kanseri teşhisi konulması üzerine, kızından boşanmasını istedi.  Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde damadına ait evde bu konuyu kızı ile konuşan baba ikna edemeyince mutfaktan aldığı bıçakla kızını kovalamaya başladı. Çığlıklar atarak sokağa kaçan genç kadını o sırada devriye görevi yapan polis ekipleri kurtardı. Genç kadını ekip otosuna bindiren polisler, babayı ise elindeki bıçak ile yakalayarak, gözaltına aldı. Bir çocuk annesi genç kadının babasından şikayetçi olduğu öğrenildi

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