Babasının aracını kaçırıp iki çocuğun ölümüne neden olan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

İstanbul Sancaktepe’de babasının minibüsünü kaçırıp 9 yaşındaki Efe ve 4 yaşındaki Elif’in ölümüne neden olan 13 yaşındaki R.A.’nın yaptığı kazadan sonra baba İlhan A. "Komşularımızın yüzüne bakamıyoruz" dedi. Hakkında 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen R.A., bir gün sonra tutuklandı.

İstanbul Sancaktape Atatürk Mahallesi Filiz Sokak’ta 8 Haziran’da, R.A. adlı 13 yaşındaki çocuk babasının minibüsünü kaçırarak iki çocuğun ölümüne, bir çocuğunun da yaralanmasına neden olmuştu. Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, suça sürüklenen çocuk kapsamında, “bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanması” suçlamasıyla hakkında 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen R.A., bir gün sonra tutuklandı.

Dondurma alacaklardı

Olayın şokunu günlerdir üzerinden atamayan Atatürk Mahallesi’nde minibüsün yıktığı duvar tamir edilip sıvanmış. Ancak olayın mahallelide yarattığı tahribat çok daha ağır. R.A’nın kaçırdığı minibüs üç ailenin hayatını sonsuza kadar değiştirmiş.

Kazada bir torunu yaralanan ve bir torunu da hayatını kaybeden Ali Tepe olay anını ağlayarak anlatıyor: "Kaza günü işten geldiğimde üç torunum merdivenin başında beni karşıladı. Dondurma almak için benden para istediler. Torunlarıma para verip yukarıya çıktım. Büyük bir gürültü duydum. Hemen aşağıya indim. Bir minibüsün alt katta komşumuzun duvarına çarptığını, evin içine girdiğini gördüm. Torunum Mehmet Akif kanlar içindeydi. Kazada yaralanmıştı. Alt katta oturan komşunun çocuğu Elif Nur da kanlar içinde kalmıştı. Mehmet Akif’i hastaneye götürdüm. Bir süre sonra eve geldim. Diğer torunum (Mehmet Akif’in kuzeni) Efe Yağız’ın minibüsün altında kaldığını ve hayatını kaybettiğini sonra öğrendim.”

Yaşamını yitiren 4 yaşındaki Elif Nur, tıpkı Efe Yağız gibi ailesinin tek çocuğuymuş. Baba Şakir Dursun, Elif Nur için 20 yıl beklediklerini anlatıyor: “Elif Nur pencerenin önünde oturmuş, sokakta olan Efe’yle konuşuyormuş. Minibüs Efe’ye çarptıktan sonra bizim evin duvarına çarpmış. Elif minibüsün altında kalmış. Eşimle evlendikten sonra 20 yıl boyunca çocuğumuz olmadı. 20 yıl sonra Elif dünyaya geldi. Çocuğumuz için her türlü fedakârlığı yaptık. O bizim tek çocuğumuzdu. Evimiz neşesini kaybetti. Şu an ruhsal yönden çökmüş durumdayız. Biz sadece adalet istiyoruz.”

Kazada 9 yaşındaki Efe Yağız’ı kaybeden baba Ayhan Tepe de yıkılmış durumda:

"Aaraba çarpar korkusuyla bisiklet almadım"

“Efe Yağız benim tek çocuğumdu. Ben bugüne kadar oğlumdan hiçbir şey eksik etmedim. Oğlum Beşiktaş taraftarıydı. Beraber maçlara giderdik. Oğlum hep bisiklet almamı isterdi. Ama bisiklet sürerken bir araba çarpar korkusuyla bisiklet almadım. Ben oğluma bisiklet almazken başkalarının çocukları nasıl oluyorsa araba kullanmayı öğrenmeye çalışıyorlar. Kazaya neden olan minibüsün daha önce de defalarca R.A. ve abisi tarafından kullanıldığı herkes tarafından biliniyor. Bu sorumsuzluk sonucunda 2 çocuk hayatını kaybetti.”

İnternet öğrenmiş

Kazada iki çocuğunun ölümüne bir çocuğun da yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.’nın babası İlhan A. hakkında da, “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan İlhan A. oğlunun araba kullanmayı internetten öğrendiğini iddia etti: “Kaza günü arabayı evin önüne park ettikten sonra anahtarı çekmeceye koyup uyudum. Saat 18.00 civarında beni uyandırdılar. Kaza oldu dediler. Dışarı çıktım, arabamız komşumuzun evinin içine girmişti. Arabayı oğlumun kullandığını, kazada iki çocuğun öldüğünü söylediler. 6 yıldır o mahallede oturuyorum. Çocukları ölen komşularımızla aramız çok iyiydi. Birbirimizi çok severdik. Daha önce oğlum hiç araba sürmedi. Kazadan sonra psikolojimiz bozuldu. Komşularımızın yüzüne bakamıyoruz. Bu yüzden mahalleden taşınacağız.”