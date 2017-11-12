Babasını öldürdü, annesiyle birlikte tutuklandı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA\'da kendisini taciz ettiği, annesine de şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Kemal K.\'yi (42) tabancayla öldürmekle suçlanan Dilara K. (21), tutuklandı. Anne Gülçin K. (40) ise mahkemede çelişki ifadeler verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi, Karacabey Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal K., eşi Gülçin K.\'yi saçlarından tutup, sürükledikten sonra kafasını sobaya ve koltuğa çarptı. Kendisine engel olmaya çalışan kızı Dilara K.\'ye de küfreden Kemal K., bıçakla eşinin üzerine yürüdü. Bu sırada Dilara K., çekyattaki yastığın altında bulunan tabancayı alarak, rastgele ateş etti. Kemal K., biri kafasına, diğeri göğsüne isabet eden iki kurşunla olay yerinde öldü. Dilara K., tabancayla polis merkezine giderek, teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Dilara K., ifadesinde, \"Babam, uyuştucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulundu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp, \'Sizi öldüreceğim\' diye bağırmaya başlayınca, tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim\" dedi.

Mustakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgusu tamamlanan Dilara K. ile annesi Gülçin K., cinayet şüphelisi olarak adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından ilk savunmaları alınan Gülçin K., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, kızının babasını silahla vurduğu sırada dışarıda olduğunu söyledi. Dilara K. ise olay sırasında babasının annesini dövdüğünü, ikisini ayırmak isterken, babasının kendisine küfür edip, ‘Sizi öldüreceğim’ diye bağırması üzerine tabancayı korkutmak amacıyla ateşlediğini ve babasını kendisinin öldürdüğünü anlattı. Mustafakemalpaşa Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen anne Gulçin K. ile Dilara K., tutuklanarak, Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu.



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