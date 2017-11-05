Babasını kanserden kaybeden doktorun araştırması kanser hastalarına umut olacak

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, 2006 yılında, babasını kanserden kaybeden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Gönül Solmaz\'ın aynı yıl başladığı kanser araştırması, olumlu sonuç verdi. Solmaz, devam eden araştırmasının, kanser hastalarının kemoterapi sırasında sağlam hücrelerinin ölmesini yüzde 78 oranında engelleyecek bir çalışma olduğunu söyledi.

Samsun\'da, babası Savaş Solmaz\'ı 2006 yılında kanser nedeniyle kaybeden OMÜ Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Moleküler Biyolog Dr. Solmaz, babasının ölümünden sonra başlattığı ve kemoterapi sırasında sağlam hücrelerin ölmesini yüzde 78 oranında engelleyecek bir araştırma yaptı. Araştırmalarını 400 denek üzerinde yaptığını belirten Dr. Solmaz, \"Kanser hastalarının kemoterapi alırken, aldıkları ilaçlar, kanserli hücrelerin yanı sıra sağlam hücreleri de öldürüyor. Uzun süredir yaptığımız çalışmalar sonrasında \'Coenzyme Q\' denilen bir organik bileşik sayesinde sağlam hücrelerdeki tahribatı minimize etmeyi başardık\" dedi.

Organik bileşik olan \'Coenzyme Q\' maddesinin kozmetik ürünlerle birçok sağlık ürününün yapımında kullanıldığını söyleyen Dr. Solmaz, araştırmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

\"Kanserli hücreleri kontrol altına almak için ya da tedavi edebilmek için uygulanan kemoterapi yöntemi, sağlam hücrelerin de ölmesine neden oluyor. Her kemoterapi tedavisinde yüzlerce belki de milyonlarca sağlam hücre ölüyor. Bu da hastalığın daha artmasına ve hastanın yaşam ömrünün kısalmasına neden oluyor. Eğer sağlam hücreler, sağlıklı kalabilse belki de hastalık daha hızlı tedavi edilebilecek. Biz de önce sağlam hücrelerin tahribat görmemesi üzerinde bir çalışma yapmaya karar verdik. O dönemlerde ve halen başta kozmetik olmak üzere birçok sağlık ürününde de kullanılan \'Coenzyme Q\' denilen organik bileşiğin etkileriyle bunun yapılabileceğini düşündüm. Bunun olabilirliğini ispatlamak için laboratuvar çalışmalarına başladım. Bu anlamda sayısız deneyler, yaptım ve bunun olabilirliğini ispatladım; ancak halen daha \'Coenzyme Q\' ve diğer antioksidan özellik gösteren maddelerin kombinasyonlarını çalışmaya devam ediyoruz.\"

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