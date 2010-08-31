-BABASINI BİLE TANIMADI İZMİR (A.A) - 31.08.2010 - Bergama ilçesine bağlı Ayaskent beldesi Belediye Başkanı Gürsel Altuğ, kaçak inşaat yaptırdığı gerekçesiyle babasına 23 bin lira ceza kesti. Alınan bilgiye göre, beldede kaçak yapı denetimlerini sürdüren belediye ekipleri, aralarında Belediye Başkanı Gürsel Altuğ'un babası Refik Altuğ'un da bulunduğu birçok inşaat sahibine, kaçak inşaat yaptırdıkları gerekçesiyle toplam 300 bin lira ceza kesti ve inşaatları mühürledi. Kaçak inşaat yaptırdığı gerekçesiyle Başkan Gürsel Altuğ'un babasına da 23 bin lira para cezası uygulandı. Ayaskent Belediye Başkanı Gürsel Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede kaçak yapılaşmaya kesinlikle göz yummadıklarını, bunun istisnasının da olmadığını söyledi. Kaçak yapılaşmanın, kuralla uygun yapılmayan binaların ne gibi felaketlere yol açtığının, 17 Ağustos Marmara depreminde, geçen yıl İstanbul'da ve son olarak sel ve heyelanın yaşandığı Rize'de ortaya çıktığına dikkati çeken Altuğ, şöyle konuştu: "Bu trajediler hep kaçak yapılaşma sonucunda yaşanmıştır. Felaketler olduktan sonra yaşananlar ise daha trajiktir. Vali, kaymakam, belediye başkanı gelir, taziyede, 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunur gider. Bir tek yetkili çıkıp da 'Sorumluluk bende, suç bende' deme medeniyetini gösteremez. Herkes suçu birbirine atar. Kaçak yapı yapan vatandaşlarda da durum aynı. Vatandaş gelir dere yatağına kaçak ev yapar, felaket yaşandıktan sonra 'nerede bu devlet, nerede bu belediye' diye veryansın eder. O yüzden beldemizde kaçak yapılaşma ile ilgili konularda çok titiz davranıyoruz. Belki vatandaşlarımız bu hassasiyetimizden dolayı bizlere sitem ediyordur, ama olsun, sonrasında bizlere dua edeceklerdir."