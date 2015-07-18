Babasını 'beni sürekli aşağılıyordu' diyerek öldürdü

İzmir'de birlikte çalıştığı babası Özden Bilen'i kurşunlayarak öldüren Ahmet Bilen çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde babasının kendisini uzun süredir aşağıladığını olay günü de işten kovduğunu söylediği öğrenildi.

DHA’da yer alan habere göre, İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde dün saat 15.45 sıralarında, İnönü Caddesi Atatürk Bulvarı Bilen Kuyumculukta babası Özden Bilen (70) ile tartışan oğlu Ahmet Bilen (46), babasına 6 el ateş edip öldürdü. Özel harekat polisliğinden emekli Ahmet Bilen silah sesleri üzerine olay yerine gelen polislere teslim olunca gözaltına alındı.

'Beni sürekli azarlıyordu'

Ahmet Bilen, gözaltındayken verdiği ifadesinde babasının kendisini sürekli müşterilerin önünde azarladığını iddia etti. 'Sen bu işten anlamıyorsun' sözleriyle iğnelendiğini ifade eden Bilen, olay günü de babasının kendisini işyerinden kovarak 'bitti bu iş' demesi üzerine çekmecedeki silahı alarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Pişman olduğu belirten Ahmet Bilen, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.