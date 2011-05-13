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Babasından izin aldı!

Rolling Stones grubunun efsanevi solistinin 27 yaşındaki kızı Lizzy Jagger, dergiye poz vermek için altı yıldır ailesinden izin almaya çalıştığını söyledi.

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - Mick Jagger'ın kızı Lizzy, Amerikan Playboy dergisinin kapak kızı oldu. Rolling Stones grubunun efsanevi solistinin 27 yaşındaki kızı Lizzy Jagger, dergiye poz vermek için altı yıldır ailesinden izin almaya çalıştığını söyledi.



Jerry Hall ve Mick Jagger çiftinin kızı Lizzy dergiye verdiği demeçte “Teklif 2005’te geldi ama babam izin vermedi. Annem 29 yaşındayken Playboy’a soyunmasına rağmen, o da fikre sıcak bakmadı. Ama çocuklarım olduğu zaman gösterebileceğim güzel bir çalışmaya imza atmak konusunda ısrarlı olduğumu görünce, kabul etmek zorunda kaldılar. Sonuçta her zaman bu kadar güzel görünmeyeceğim” dedi.


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