Babasından izin aldı!

T24

Jerry Hall ve Mick Jagger çiftinin kızı Lizzy dergiye verdiği demeçte “Teklif 2005’te geldi ama babam izin vermedi. Annem 29 yaşındayken Playboy’a soyunmasına rağmen, o da fikre sıcak bakmadı. Ama çocuklarım olduğu zaman gösterebileceğim güzel bir çalışmaya imza atmak konusunda ısrarlı olduğumu görünce, kabul etmek zorunda kaldılar. Sonuçta her zaman bu kadar güzel görünmeyeceğim” dedi.