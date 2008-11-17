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Yaşam

Babasına iş istedi

Batman'da babasının işsiz olduğunu belirten ilköğretim öğrencisi Havva Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Aksu'dan babasına iş istedi.

17 Kasım 2008 02:00

Batman'da babasının işsiz olduğunu belirten ilköğretim öğrencisi Havva Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu'dan babasına iş istedi.


Ak Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve Batman Valisi Recep Kızılcık ile Aydınkonak semt sahasının açılışına katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, kendisiyle konuşmak isteyen ilköğretim öğrencisi 11 yaşındaki Havva Yılmaz ile bir süre ilgilendi.

Babasının işsiz olduğunu ve ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten Yılmaz, Aksu'dan babası İhsan Yılmaz için iş istedi.

Hazırladığı mektubu da Aksu'ya veren Havva Yılmaz, “Babam benle beraber 6 nüfusa bakıyor. Bir süredir işsiz. Valilik veya bir spor kompleksinde hizmetli olarak iş verirseniz size duacı olurum” dedi.

Küçük kızı dinleyen Abdulkadir Aksu, mektubu Vali Recep Kızılcık'a vererek aileye her konuda yardımcı olunmasını istedi.



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