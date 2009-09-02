Babasına inat evleniyor

Temmuz ayında 71 yaşındaki işadamı Halis Toprak’ın 17 yaşındaki Nazlıcan Tagizade ile evlendiği haberini kendi çocukları dahil tüm Türkiye benden öğrenmişti. Bu evlilik sonrası, çocukları babalarına isyan bayrağını açtı.



Babalarının akıl sağlığının yerinde olmadığını dile getirip, evliliğinin iptali konusunda dava açtılar. Hâlâ bu evliliğin yankıları sürerken, bu kez Halis Toprak’ın büyük kızı Ayfer Toprak, babasının birlikte olmasını istemediği iş ortağı ve beş yıllık sevgilisi Cengiz Karavan ile evlenmeye hazırlanıyor. Halis Toprak, bu işe çok kızacak.

Bayram arasında nikah

Sevgililer, baba Halis Ağa’yı kızdırmamak için basında ayrıldıklarına ve sadece iş ortaklıklarının devam ettiğine dair haberler çıkartmışlardı. Ancak Halis Ağa’nın kendisinden 54 yaş küçük Nazlıcan Tagizade ile evlenmesi, bıçağın kemiğe dayandığı gün olmuş. Artık babasına hiçbir hesap vermek zorunda olmayan Ayfer Toprak, sevgilisi Cengiz Karavan’la önümüzdeki Şeker Bayramı sonrasında Bodrum’da evlenecekmiş.



Düğünün tarih ve mekânı ise tam belli değil. Bu arada, bundan 10 gün önce bu haber kulağıma gelince doğru haber yapmak adına Cengiz Karavan’ı arayarak, “Evleniyor musunuz?” diye sordum. Karavan, “Ayfer’le ayrıldık. Beraber değiliz ki evlenelim. Benim haberim olmadan nasıl evleneceğiz? Ayrıca Halis Bey ile aramda bir problem yok” diyerek beni kısa süreliğine de olsa, inandırdı. Gelin görün ki; Halis Ağa’ya inat Ayfer Toprak sevgilisiyle evleniyor. Halis Bey’in aksine, ben Cengiz Karavan’ın iyi bir eş olacağına inanıyorum.