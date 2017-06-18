Babasına ciğerinin parçasını verdi

Karaciğer kanseri olan ve acil nakil olması gereken 62 yaşındaki Musa Akdağ, kızı Semra’dan aldığı karaciğerinin parçasıyla hayata tutundu.

Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Akdağ’ın 7 çocuğunun içinde kızının uygun verici olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Nakil ile Musa Akdağ, hem karaciğer sirozundan hem de karaciğer tümöründen kurtulmuş oldu. İşin güzel tarafı da tam Babalar Günü öncesinde bir sürü oğlu babasına hediye vermek için sıraya girmişken, kader Semra’yı uygun gördü” dedi.

Cumhuriyet'te Sibel Bahçetepe imzasıyla yayımlanan habere göre, Tunceli’de yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan Musa Akdağ, 11 yıl önce hepatit B olduğunu öğrendi. Yıllar içerisinde de Akdağ’ın hastalığına eklenmeler oldu. Ardından kronik karaciğer yetmezliği gelişti. İstanbul’a gelerek Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Bölümü’ne başvuran Akdağ’ın nakil olması gerektiği belirtildi. Babalarına karaciğerlerinden parça verebilmek için 7 kardeş sıraya girdi ve gerekli tahliller, tetkikler yapıldı. Ancak içlerinden bir tek Semra Erol’un uygun donör olduğu tespit edildi. Bunun üzerine baba kız, geçen günlerde hemen ameliyata alındı. Semra, babasına verdiği karaciğerinden bir parça ile babasının sağlığına kavuşmasına yardımcı oldu. Canlı vericili olarak da Akdağ’ın çocuklarının hepsinin verici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayhan Dinçkan şöyle devam etti: “Kızlarından Semra, hem karaciğer kapasitesi, hem karaciğer damarları, hem de diğer testler açısından uygun olduğu görüldü. Bunun neticesinde canlı vericili karaciğer nakliyle Musa Akdağ hem karaciğer sirozundan hem de karaciğer tümöründen kurtulmuş oldu.’’

'Yılın babası’ ödülü: Koruyucu olduğu kıza böbreğini verdi

Mersin’de, koruyucu ailesi olduğu 13 yaşındaki Kader Yılmaz’a böbreğini veren Mustafa Boyraz (50), “Yılın Babası” seçildi. Ödülünü Mezitli Belediye Başkanı CHP’li Neşet Tarhan’dan alan Boyraz, “Bu ödülü, evlatları uğruna canlarını ortaya koyan bütün babalar adına alıyorum” dedi. Ailesi tarafından hastalığı nedeniyle bakımını yapamayacakları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurduna 2013’te verilen ve böbrek hastası küçük Kader’in yaşamı, Boyraz ailesi ile birlikte değişti. Kader’e böbreğini veren Mustafa Boyraz, Mezitli Belediyesi tarafından yapılan sosyal medyada halkoylaması sonucu “Yılın Babası” seçildi. Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan ödülünü alan Boyraz, “Böbrek nakline karar verilince ben vermek istedim. Dokularımızın uyuştuğunu öğrenince karar vermem 3 saniye sürdü. Diyalizden nakille kurtulacağını öğrenir öğrenmez kararımı verdim” diye konuştu