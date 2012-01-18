-Babasına bile göz yummadı ÇİNE (A.A) - 18.01.2012 - YdınÇine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, babasına ait dükkanda yapılan tadilatı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle engelledi. Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Çine ilçesinde beyaz eşya ticareti yapan Ünal Dinçer (73), bayisi olduğu markanın ısrarı üzerine, dükkanını büyütme kararı alarak, aynı binada bulunan iki iş yerini daha kiraladı. Dinçer, dükkanları birleştirmek için aradaki duvarı yıkım işlemini başlatırken, konudan haberdar olan oğlu Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, tadilat ruhsatı alınmadığı için yıkım işlemini önce durdurttu, sonra da yıkılan duvarı yeniden ördürdü. Baba Ünal Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumdaki ''Siyasetçiler yakınlarına rant sağlar'' düşüncesinin kendilerinde tam tersi işlediğini belirterek, belediye başkanının babası olduğu için esnaf olarak büyük zarar gördüğünü öne sürdü. Çine'de bugüne kadar belediyeden izin alınmadan birleştirilen birçok dükkan olduğunu savunan Dinçer, ''Biz aynı binada birleştirme yaptık. Yan yana ayrı binalarda bulunan dükkanları birleştirenler oldu. İlçemizde bunun bir sürü örneği var. Biz yasal yollardan duvarı yıkıp dükkanı genişletmenin yollarını arıyoruz. Mülk sahibi bir yandan, ben bir yandan araştırıyorum. Gerekirse mahkemeye kadar gideceğim'' diye konuştu. Dinçer, yaşanan bu olayın kendisini çok üzdüğünü vurgulayarak, oğlunun ticaretine engel olduğunu iddia etti. -''Babam olsa bile yanlışa göz yummam''- Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ise babası olsa bile yanlışa göz yummayacağını ifade ederek, babasının da yasalara uygun olarak hareket edeceğini söyledi. Yıkım işlemeninin belediyeden izin alınmadan yapıldığını ve olayı duyunca ''başına kaynar sular'' döküldüğünü dile getiren Dinçer, ''Hemen aradım, duvarı yeniden örmelerini söyledim. Bana 'Bugüne kadar böyle bir iş için kim dilekçe vermiş?' diye çıkıştı. Ama ben taviz vermedim. İnşallah babam bunu saygısızlık olarak algılamamıştır. Yanlış yapmasına izin veremezdim. Kurallara uygun hale getirsinler, olabilir bir şeyse izin veririz. Bundan böyle Çine Belediyesi olarak hiç kimsenin, 'Ben yaptım, oldu' demesine müsaade etmeyeceğiz'' diye konuştu.