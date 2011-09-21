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Yaşam

Babası üstüne kapıyı kilitledi, kardeşi vurdu

Ceylan Soysal'ın, kardeşi tarafından aile huzurunda diz çöktürülüp vurulduğu, babasının odayı boşaltıp kapıyı kilitleyerek kızının ölmesini bekledi&#

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Ceylan Soysal'ın, kardeşi tarafından aile huzurunda diz çöktürülüp vurulduğu, babasının odayı boşaltıp kapıyı kilitleyerek kızının ölmesini beklediği iddia edildi.  



Kardeşi vurdu, babası üstüne kapıyı kilitlediHatay'da öldürülen 21 yaşındaki Ceylan Soysal'ın, töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. 3 yıl önce Şanlıurfa'da otururlarken ailesi tarafından amca oğlu ile evlendirilmek istenen Ceylan Soysal, âşık olduğu otobüs şoförü Ferdi Soysal'la evlendi. Kocasıyla birlikte Çanakkale'ye giden Soysal'ın geçen yıl bir kızı dünyaya geldi. Ancak eşi işsiz kalınca çift Dörtyol'a geri döndü. Ferdi Soysal evi terk edince çaresiz kalan Ceylan Soysal savcılığa başvurarak, kadın sığınma evine yerleştirilme talebinde bulundu.

Savcılık Soysal'ı kaymakamlığa yönlendirdi. Ancak kaymakamlığa gitmeyen genç kadın kayboldu. Kayıp başvurusu yapan aile, Soysal'ı 5 gün sonra Adana'da bulup Dörtyol'a getirdi ve savcılığa kızlarının bulunduğunu bildirdi. 19 Temmuz akşamı toplanan aile meclisi, genç kadın hakkında ölüm kararı verdi. Evin bir odasına kapatılan Ceylan Soysal'ı öldürmesi için yaşı küçük olması nedeniyle 17 yaşındaki kardeşi E.H. görevlendirildi.


Ablasına iki el ateş etti

E.H. diz çöktürdüğü ablasına 2 el ateş etti. Karnına ve göğsüne kurşun isabet eden Ceylan Soysal can çekişirken odadakileri dışarıya çıkaran Mehmet H. (40) kapıyı kızının üstüne kilitleyerek ölmesini bekledi. Daha sonra polisi arayan Mehmet H. oğlunun kızını vurup kaçtığını bildirdi. Polis, E.H. ile amcası Ahmet H.'yi olayda kullanılan tabancayla sokakta yürürken yakaladı. Mehmet H. ile genç kadının daha önce evlendirilmek istendiği amca oğlu Süleyman H., dayısı Ali G. ve oğlu Halil G. de gözaltına alındı.



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