Babası tarafından 'satılan' E.Y. İstanbul'a geldi

T24 - 13 yaşındayken babası tarafından sözleşmeyle satılan 19 yaşındaki E.Y bir televizyon programına katılmak için İstanbul’a geldi.



Antalya'da 6 yıl önce babası Osman Y. tarafından 54 yaşındaki Yusuf A.'ya sözleşmeyle 5 bin lira karşılığı satıldığı ve tecavüze uğradığı öne sürülen 19 yaşındaki E.Y., bir televizyon programına katılmak üzere Sivas'tan İstanbul'a geldi.



ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı programa katılacak olan E.Y.'nin, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde gazeteciler tarafından görüntü alınmasına beraber geldiği bir yakını tepki gösterdi. E.Y. ve yakınları, televizyon programında çalışan görevliler tarafından alınarak kalacakları otele götürüldü.



Anne Gülay Y. ve baba Osman Y. de dün aynı televizyon programına konuk olmuşlar, E.Y. de telefonla canlı yayına katılmıştı.

