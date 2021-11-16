3 aylık bebeğin dövülerek yaşamını yitirdiği iddia edildi

Antalya’nın Serik İlçesi’nde, annesi ile birlikte yaşayan erkek tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Sanık Mustafa G., konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmada Mustafa G., anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti.

Bunun üzerine, çocuğun hareketsiz olduğunu fark eden anne, akrabalarından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Yaşananlardan sonra anne, emniyete giderek Mustafa G.'den şikâyetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı.

Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı." diye konuştu.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)