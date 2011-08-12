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Yaşam

Babası poşetle boğdu

Psikolojik rahatsızlığı olan baba, 3 yaşındaki kızı İlaysu'yu başına poşet geçirip boğarak öldürdü.

12 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Kütahya’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa Dinç(29), 3 yaşındaki kızı İlaysu Dinç’in başına poşet geçirip boğarak öldürdü.




Milliyet'in haberine göre, su dolum tesislerinde işçi olarak çalışan evli bir çocuk babası Dinç, salı günü öğle saatlerinde eşi Melahat Dinç’e (22) “Parka gidip gezeceğiz” diyerek kızı İlaysu Dinç’i kendisine ait otomobiline bindirerek evden ayrıldı. Melahat Dinç akşam saatlerinde eşinin ve kızının eve gelmemesi üzerine polis merkezine giderek, “Eşimin psikolojik rahatsızlığı bulunuyor. Kızımı alıp evden ayrıldı ve geri dönmedi. Kızıma bir şeyler yapmasından korkuyorum” dedi.


Polisler baba ve kızını ararken; Mustafa Dinç, önceki gün öğle saatlerinde çalıştığı su dolum tesislerine otomobiliyle giderek arkadaşlarına, “Bugün de çalışmayacağım. Kızımı öldürdüm. Kendim de fare zehri içtim. Kızımın cesedi şu anda otomobilimin arka koltuğunda. Sıcaktan cesedi şişmesin. Onu gölge bir yere alın” dedi. Dinç, içtiği fare zehrinin etkisiyle bir süre sonra baygınlık geçiren Dinç  hastaneye kaldırıldı. Minik koz otopsinin ardından toprağa verildi.



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