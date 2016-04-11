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Babası ile tartışan besici 239 keçiyi katletti!

Besici, 238 keçinin boğazını kesti, birini av tüfeğiyle vurdu

11 Nisan 2016 23:01

Kırklareli'de babasıyla tartıştığı ileri sürülen bir besici ağılındaki 239 keçiyi telef etti. 

Hürriyet’in haberine göre, Dereköy köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle babası Erol Ç, ile tartıştığı ileri sürülen Kazım Ç, Armağan bayırı mevkisindeki hayvan ağılına gitti. 

Kazım Ç'nin ağılda bulunan 239 keçiden birini av tüfeği ile vurarak diğerlerini ise keserek telef ettiği iddia edildi. 

Baba Erol Ç'nin jandarmaya haber vermesi üzerine Kazım Ç. ifadesi alınmak üzere Kırklareli Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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