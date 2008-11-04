Babası için beste yaptı

1994 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Uzay Heparı'nın anısına müzik albümü hazırlanıyor. Albümde Heparı'nın Zeynep Tunuslu'dan olan oğlu Kanat'ın da bir bestesi yer alacak.



Kanat'ın eğitimine destek olacak



25 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen Uzay Heparı, bir albümle anılıyor. Zeynep Tunuslu, Universal Müzik Taksim Edisyon etiketiyle yakında müzik marketlerde yerini alacak olan "Uzay Heparı Sonsuza" adlı çalışmadan elde edilecek gelirin bir kısmını oğlu Kanat Heparı'nın eğitiminde kullanacak, bir kısmını da çocuklarla ilgili bir yardım kurumuna bağışlayacak.



Sözler eski eşe, beste oğluna ait



Sezen Aksu, Emre Altuğ, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Teoman, Yüksek Sadakat, Zeynep Casalini, Göksel, Mustafa Ceceli, Buz, Ceza&Melez, 4 Yüz, Seda Yavuz&Funky C gibi isimlerin yer alacağı albümde, Kanat Heparı'nın da bir bestesi olacak. Sözleri Zeynep Tunuslu'ya ait bu şarkıyı hangi sanatçının seslendireceği şimdilik sır gibi saklanıyor.



Uzay Heparı'ya ithaf edilen albümde, her yorumcu şarkıları yeni düzenlemeleriyle seslendirdi. Ancak Sezen Aksu "Küçüğüm" adlı şarkının orijinal kaydını vermeyi tercih etti.





