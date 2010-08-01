Babası dövülen genç kız 3 kişiyi öldürdü

T24- Afyonkarahisar'ın Çobanlar İlçesi'nde, babasının dövüldüğünü gören 23 yaşındaki Esma Taşağıl, tabancayla 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Taşağıl'ın bir süreden bu yana güvenlik görevlisi olmak için eğitim gördüğü ve silah kullanma dersleri aldığı belirtildi.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çobanlar İlçesi'ne bağlı Karadede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Taşağıl, 03 UE 061 plakalı otomobiliyle giderken yaklaşık 10 yıldır aralarında husumet bulunan Mercan ailesinden bir kişinin otomobiline sopayla vurması sonucu bir evin duvarına çarptı. Bunun üzerine ‘Taşağıl' ile ‘Mercan' ailesinin üyeleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavgada dayak yiyen Mehmet Taşağıl kanlar içinde yere yığılırken, sesler üzerine dışarı çıkıp babasının durumunu gören Esma Taşağıl, evlerinde bulunan tabancayı alarak ‘Mercan' ailesi üyelerine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 52 yaşındaki İlyas Mercan, kızı 23 yaşındaki Zeynep Mercan ve gelini 25 yaşındaki Çiğdem Mercan öldü, eşi 48 yaşındaki Saadet Mercan ise ağır yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Saadet Mercan'ın tedavisi sürüyor. Dövülerek ağır yaralanan Mehmet Taşağıl ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.



Olayın ardından Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Esma Taşağıl'ın bir süredir güvenlik görevlisi olmak için kurs gördüğü ve silah kullanma dersleri aldığı belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.





