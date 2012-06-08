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Yaşam

Babası 39 yıl sonra İbrahim Kaypakkaya'nın yanında!

Anne Şükran Kaypakkaya: Eskiden olduğu gibi birlikte mücadele edersiniz

08 Haziran 2012 18:20

İşkence ile öldürülen 68 kuşağının devrimci liderlerinden İbrahim Kaypakkaya'nın babası Ali Kaypakkaya, dün Çorum'un Karakaya köyünde oğlunun yanında toprağa verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Seyfettin Mete'nin haberine göre, 85 yaşındaki Ali Kaypakkaya, önceki gün Ankara ’daki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Karakaya köyünde düzenlenen ve duaların Türkçe okunduğu cenaze törenine Kaypakkaya’nın ailesi, kardeşi Ali Ekber Kaypakkaya, CHP Çorum İl Başkanı Cengiz Atlas, CHP İlçe Başkanı Saim Topgül, Kaypakkaya’nın mücadele arkadaşları ve Çorumlular katıldı. Cenazede oğlu İbrahim Kaypakkaya’nın mezar taşlarını ve fotoğraflarını öperek ağıtlar yakan anne Şükran Kaypakkaya “Baban ölünceye kadar seni dilinden düşürmedi. Şimdi senin yanına geldi. Babanı sana emanet ediyorum. Eskiden olduğu gibi birlikte mücadele edersiniz” dedi.
 

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