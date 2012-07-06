Babası 15 gün önce şehit olan Selçuk bebek selden son anda kurtulmuş

Samsun'da sel suları Hakkari'deki saldırıda şehit olan er Umut Bulut'un evini de vurdu. 400 gram doğan ve 15 gün önce babasız kalan Selçuk bebeği, dedesi ile annesi son anda dışarı çıkarıp eve dolan suların önünden aldı.

Selçuk Bulut, doğduğunda sadece 400 gramdı. "Yaşamaz" dediler, ama o doktorları bile şaşırtıp hayata tutundu. 9 aylık oldu... Ancak bu kez de de babası, 15 gün önce şehit düştü. Türkiye onu, annesinin kucağında, babasının tabutu başındaki haliyle tanıdı. Fakat Selçuk bebeğin yaşadıkları bununla da bitmedi. Önceki gün Samsun'da 9 kişinin öldüğü sel baskınında evleri sular altında kaldı. Annesi ve dedesi son anda kurtardı.



'Anılarım o evdeydi'



Özellikle Canik ilçesini vuran sel felaketinde sular altında kalan evlerden biri de 15 gün önce Hakkâri'de, Yeşiltaş Karakolu'na teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 8 askerden biri olan piyade er Umut Bulut'a aitti. Şehidin emaneti Selçuk bebek son anda kurtuldu. Ev ise yerle bir oldu. Sabah Gazetesi'nden Murat Alhan'ın haberine göre; Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki kiralık evde yaşanan dram ve mucizeyi, anne Özlem Bulut şöyle anlattı:

"Gece yarısından sonra yağış ve rüzgâr şiddetlendi. Rüzgâr ve yağmurun sesine uyandık. Oturma odasında geçip, oğlumu da oraya yatırdım. Daha ne olduğunu anlamadan evin içine aniden çamurlu su doldu. Suyun seviyesi bir anda belimize kadar ulaştı. Ne yapacağımı şaşırdım. Selçuk yatağın üzerindeydi. Onu kaptığım gibi dedesinin de yardımıyla kapıya koştum. Hemen apartmanın en üst katına çıktık. Birkaç saniye geç kalmış olsam, oğlum sel sularına kapılacaktı. Bebeğime birşey olsa ben ne yapardım!" Eşyalarının kullanılamaz halde olduğunu da söyleyen genç kadın, "Bütün anılarım o evde. Eşimin hatıraları var orada" diyerek gözyaşı döktü.



'Bayrağı sapasağlam'



Şehidin babası Mustafa Bulut ise şöyle konuştu:

"En büyük sevincimiz oğlumun emaneti Selçuk'a birşey olmaması. Selçuk'u nasıl alıp, kaçtık hala hatırlamıyorum. Evi temizlemek için girdiğimde gözlerime inanamadım. Oğlumun odasındaki bütün eşyalar ters düz olmuştu. Ancak, üzerinde fotoğrafı ve cenaze töreninden sonra bize saklamamız için verilen Türk bayrağının bulunduğu masa yerinden dahi oynamamış. O manzarayı görünce gözlerim doldu." Dede Mustafa Bulut, parmak bebek olarak doğan torununun ikinci bir mucize yaşadığını da belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Selçuk 400 gram olarak dünyaya geldi. Çok küçüktü. 'Bu nasıl yaşayacak?' diye kara kara düşündük. O kadar küçüktü ki elle tutulamıyordu. Ama o inatla hayata tutundu. Hem de babasının kokusunu hiç hissetmeden... Babası onu hiç görmeden şehit oldu. Ama o ikinci bir mucizeyle yine hayatta kalmayı başardı." Bulut ailesini Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ziyaret etti.