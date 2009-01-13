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'Babamla barıştık'

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal 'Orada Neler Oluyor'da babasıyla 2,5 yıldır devam eden dargınlığının sona erdiğini açıkladı.

13 Ocak 2009 02:00

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal 'Orada Neler Oluyor'da babasıyla 2,5 yıldır devam eden dargınlığının sona erdiğini açıkladı.

Ünal "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bana soyadını, genlerini, kültürünü, her şeyini veren babama aşığım. Türkan Şoray da, Türkan annemdir. Yağmur ise canım kardeşim. Amerika'da olduğu için sık sık facebook'tan görüşüyoruz. 2009 Ünal ailesi için barış yılı oldu. Yılbaşında aramızda artık hiçbir sorun kalmadı" dedi. Irmak Ünal "Cihan Ünal'ın kızı olmanın bir dezavantajı var mı?" sorusunu şöyle cevapladı: Ünal soyadı zordur, taşıması güçtür. Şöhretsiz bir isim olsaydım inanın işim daha kolaydı. Soyadım beni zorladı. Çünkü babam sert, otoriter, kurallara önem veren biridir. Ona uymamızı ister... Irmak Ünal, Amerikalı DJ eşi Taj Valdespino ile 2003'de evlenip 2006'da boşanmıştı. Bu sırada Alp Kırşan ile flört edince babası Cihan Ünal tarafından dışlanmıştı.

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