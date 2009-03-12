'Babamla 25 yaşımda tanıştım'

Levent Kırca katıldığı Medyatik programında özel yaşamıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalar yaptı.



Kırca, gözleri dolarak yaşadıklarını anlattı: "Ben babamı ilk kez 25 yaşımda gördüm. İlkokul çağımda bizden ayrılmış ama hayal meyal bir şey o günler. Annem telefon açtı. 'Baban geldi' diyerek beni Bodrum'a çağırdı. Heyecanlıyım tabii babamı göreceğim diye... 'Benim babam da nasıl bir adam bakalım? Herkes gibi onunda burnu var mı, kulağı var mı?' diye merak ediyorum. Eve girdim, odasının kapısını açtım, yorgun düşmüş, uyuyor. Yüzü de duvara dönük. Yine göremedim. Yarım saat sonra uyandı. Annem tanıştırdı bizi, 'Bu baban, bu oğlun' diyerek. Ben kibar bir sesle 'Sizi tanıdığıma memnun oldum baba' dedim. 'Oğlum, ben de sizi tanıdığıma memnun oldum' dedi. sonra devam etti:



'Sarılmayacak mısın bana?' Ben bir vakit öylece donup, kaldım. Sonra dedim ki, 'İçimden gelmiyor sarılmak...' Çünkü o geçen yıllar, acısı büyük yıllardı. Evet, o değerli adamdı. İsviçre'ye gitmiş, evlenmiş, başka çocukları olmuş, heykel, resim yapıyordu, cici bir adamdı. Bana da ondan geçmiş bu hasletler ama ben ne yazık ki onu ilkokulda gördüm, sonra 25 yaşımda gördüm. Sonra bir-iki defa daha karşılaştık ama nafile... Bakın ben çocuklarıma taparım. Canımı veririm onlar için. Ama bir kere bile böyle içten kucaklayamadım çocuklarımı... Çünkü bilmiyorum, öğrenmedim babamdan. Bunu; bir maymun, bir ayı, bir köpek, yavrularına gösteriyor ama ben göremedim.

