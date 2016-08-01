"Babamızın demokrasi şehidi olması bize en büyük mirası"

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde hayatını kaybeden Zekeriya Bitmez'in çocukları, "Babamızın en büyük mirası demokrasi şehidi olmadı" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, baba Bitmez, çocuklarının eğitimleri için Florya'daki bir spor tesisinin kantinini işletmeye başlamıştı. Darbe girişimi gecesi de spor tesisindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyondaki çağrısını duyan Bitmez, hemen Atatürk Havalimanı'na gitti. Direnişe katılan Bitmez, bu sırada darbecilerin kullandığı F-16'ların alçaktan uçuşu sırasında meydana gelen sonik patlamanın etkisiyle, bulunduğu yerden düşerek şehit oldu. Geride ise 4 çocuğu ve eşi kaldı. Ağabeyleri Cihat Bitmez (27) ve Kadircan Bitmez (25) ile kız kardeşi Feride Bitmez (18) adına konuşan Muhammet Buğra Bitmez (22), darbe girişimi gecesi Diyarbakır üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiğini anlatarak, "Uçaktan inince babamı arayıp nerede olduğunu sorduğumda bana Atatürk Havalimanı'nda olduğunu söyledi. Ben de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olduğumu söyleyince, telefonla 'oğlum oradan asla ayrılma. Başkomutan tamam diyene kadar orada kal' dedi. Ben de babamı dinleyip direnişe katıldım. Biz Sabiha Gökçen Havalimanı'nı darbecilere teslim etmedik. Ancak Ama Atatürk Havalimanı'na çok daha fazla tank gitmiş. İnsanları acımadan ezip geçmişler. Babam da orayı canı pahasına savunmuş ve şehit düşmüş. İlerleyen saatlerde de babamın şehit olduğunu öğrendim. Beni üzen tek şey, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan şehit olmadan sağ çıkmamdı. Ama babamın şehit düştüğünü öğrenince huzurlu oldum" dedi.

"Devletimiz hesap soracak"





Dört kardeş, bir demokrasi şehidinin evlatları olmanın tarifsiz gururunu yaşadıklarını söylüyor. Muhabbet Buğra Bitmez, "Babamızla gurur duyuyoruz. Kanı son damlasına kadar helal olsun. Bir daha böyle şeye kalkışırlarsa yine meydanların en önünde bizleri bulurlar. Bu millet asla bu ülkeyi hainlerin kirli ellerine teslim etmez. Devletimiz güçlüdür ve hesabını da soracaktır" dedi.



"Vatanı ve bayrağı için şehit oldu"

Zekeriya Bitmez'in eşi Serpil Bitmez de bir yandan eşini kaybetmenin yasını tutarken bir yandan da şehit yakını olmanın gururuyla vakur duruşunu koruyor. Serpil Bitmez "Eşim vatanı, bayrağı ve çocuklarının geleceği için şehit oldu. Eşim ve diğer şehitlerimiz ile gazilerimiz olmasaydı, bugün burada oturamazdık" diye konuştu.