'Babamı öldürmemi annem istedi’







Adana’da 42 yaşındaki babası Mehmet Yılmaz’ı tabancayla öldürmek suçundan yargılanan 19 yaşındaki Salih Can Yılmaz, mahkemeye şok itirafların yer aldığı bir mektup gönderdi. Annesinin kendisine uyuşturucu hap içirterek, babasını öldürttüğünü iddia eden Yılmaz, “Babamı annem öldürttü. Annemin de cezasını çekmesini istiyorum” dedi.



Susurluk’a kadar uzanan Tarzanlar Çetesi’nin elebaşı İskender Gürler’i öldürmek suçundan 8 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Şirinler Çetesi’nin tetikçisi Mehmet Yılmaz, 28 Eylül 2007’de yatıp kalktığı İnönü Caddesi’ndeki Aksoylar İnşaat’ın 2’inci katında, oğlu Salih Can Yılmaz tarafından 5 kurşunla öldürüldü. Baba katili Yılmaz, ‘Selamun Aleyküm, Ben vurdum, beni affedin’, arka yüzünde ise ‘Hak etmişti, hakkını aldı. Pislikti, hayatımı pisliğe bulaştırdı. Annemi kullanıp kötü yola attı, bana küçükken tecavüz etti’ diye yazdığı notu, cesedin bulunduğu odadaki sehpanın üzerine bıraktıktan sonra kaçtı, 30 Ekim 2007’de Mersin’de yakalanarak tutuklandı.



‘Annem azmettirdi’



Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan baba katili Yılmaz, mahkemeye babasını öldürmesiyle ilgili itirafların yer aldığı mektup gönderdi.

Yılmaz, Mersin Cezaevi’nde yeterli personel olmadığı için duruşmasına getirilemezken, gönderdiği mektubu Mahkeme Başkanınca okundu. Daha önceki duruşmalarda, babasını annesi Fatma Polat’ın gözünü kör ettiği ve kendisine tecavüz ettiği için öldürdüğünü öne süren Yılmaz, itiraf mektubunda bu savunmasını yalanladı.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden akli dengesinin yerinde olduğu yönünde rapor da gelen baba katili Yılmaz, mahkemeye gönderdiği mektupta, babasını annesinin kendisine uyuşturucu hap içirtip, eline tabanca vererek öldürttüğünü iddia ederek şöyle dedi:



“Samimi itirafta bulunmak istiyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Daha önceki ifadelerim doğru değildir. Yıllar önce babam annemi yaraladı. Baskısı sonucu da kötü yola düştü. Annemin yanında kalıyordum. Çocukluğumdan bu yana annem bana ‘babanı öldüreceksin’ baskısı yapıyordu. Ortaokula giderken annem, beni uyuşturucu hap ve esrara alıştırdı. Babam adam öldürmek suçundan cezaevine girip çıkmıştı. Annem beni babamı öldürmem için yanına gönderdi.

Babamı çok sevdiğim için yapamadım. Annemin yanına döndüm. Annem de ‘git öldür’ diye yanına yolluyordu. 2007’de doğum günümde bana hediye olarak uyuşturucu hap, bir de silah getirdi. Ben de aldım. ‘Bunu babanı öldüreceğin gün içersin. Ben sana gününü söyleyeceğim’ dedi. Olay günü 5 tane hapı içirdi. Elime bir de silah verdi. Haplar etkisini gösterince kendimi canavar gibi hissettim. Babam bana ‘uyumadın mı?’ dedi. Ben de seni öldüreceğim’ diyerek tabancayı ateşleyip öldürdüm. Pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Annemin de cezasını çekmesini istiyorum.”



Mahkeme savcısı, bu mektup üzerine katil zanlısı Yılmaz’ın annesi Fatma Polat hakkında dava açılıp mahkemeye gönderilmesini talep ederken, mahkeme heyeti, dosyayı anne hakkında dava açılıp açılmayacağı konusunda görüş sorulması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

