`Babama söyleyin, beni liseye göndersin'

Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın makamına oturan 8. sınıf öğrencisi Fatma Gül, liseye gitmek için yardım istedi.



Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın makamına temsili olarak oturan Mimar Sinan İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Fatma Gül Aslan, kız çocuklarının eğitime kazandırılması için çalışılması talimatını verdikten sonra, gerçek Vali Yusuf Yavaşcan'a dönerek, ``Babam beni liseye göndermek istemiyor ama ben okumayı çok seviyorum. Ne olur bana yardımcı olun'' dedi. Yavaşcan, Fatma Gül Aslan'ı dinledikten sonra eğitimi konusunda yardım sözü verdi.



Valilik makamında gerçekleştirilen törende Okul Müdürü Ali Balyemez, İngilizce öğretmeni Özgür Batur ve temsili Vali yardımcıları 8-A sınıfı öğrencileri Zeynel Dem ve Ayşegül İmre de hazır bulundu. Törende konuşan Vali Yavaşcan, ``Bugünün kıymetini, değerini bilmemiz lazım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ne anlama geldiğini iyi idrak etmezsek, bu bayramı niçin kutladığımızı iyi alamazsak o zaman bu bayramı kutlayacak başka olaylarda yaşamamız gerekir. İnşallah böyle felaketler yaşamayız'' dedi.



Daha sonra makama oturan küçük Vali Fatma Gül Aslan ise, okulunu çok sevdiğini ve okumak istediğini, ama babasının kendisini liseye göndermek istemediğini söyledi. Şanlıurfa Valisi'nden babasını ikna etmesini ve okumasına yardımcı olmasını isteyen Aslan'a, Vali Yavaşcan her konuda destek olacağı sözünü verdi.



'Kız çocuklarını sordu'



Konuşmaların ardından küçük Vali Fatma Gül Aslan, İl Milli Eğitim Müdür Hanifi Şahin'i arayarak kız çocuklarının okula kazandırılması konusundaki projelerinin neler olduğunu sordu. Temsili Vali, bu konudaki projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesini isteyerek Valilik olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Hanifi Şahin'den eğitimdeki son durumla ilgili bilgi de alan küçük Vali, daha sonra İl Sağlık Müdürü Hasan Demir'i arayarak kentin sağlık sorunları hakkında bilgiler aldı.



Konuşmaların ardından Yavaşcan, temsili Vali Fatma Gül Aslan ve beraberindeki öğrencilere, çeşitli hediyeler verdi.





