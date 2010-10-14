Babama rağmen rock’çı oldum

T24- Ferdi Tayfur’un 22 yaşındaki kızı Tuğçe, kendisine babasınınkinden çok farklı bir kulvar seçip rock’çı oldu. Şu sıralar solistlik yaptığı Joker grubuyla konserden konsere koşuyor.







Pınar Yılmazerler, Tayfur ile yaptığı söyleşi:



Sizinki “Armut dibine düşer” durumu mu?

- Sanırım öyle.





Gerçi tam da öyle sayılmaz... Arabeskçi babanın rocker kızı durumu var...

- Aslında ben arabeski de çok severim. Zaten rock ile arabeski bağdaştırıyorum. Çünkü ikisinde de isyankarlık var. Belki rock’ta biraz daha dünyaya olan isyan, arabeskte ise sevgiliye isyan. Ama sonuçta birbirine benziyor.





Siz nelere isyan ediyorsunuz hayatta?

- Benim isyan ettiğim hiçbir şey yok çok şükür. İsyan etmeyi sevmem. Sadece şarkılarımda isyan ederim.





Neden, insanları kırmaktan mı çekinirsiniz?

- Belki... Ama aynı zamanda açık sözlüyümdür. Patavatsızımdır. Böyle pat diye söyleyiveririm her şeyi.





HA BARDA SÖYLEMİŞİM HA KONSERE ÇIKMIŞIM





Joker nasıl kuruldu?

- Babamla konuşuyorduk, bana “Hangi müziği dinliyorsun, müzik tarzın ne?” diye sordu. “Senin şarkılarını çok seviyorum ama daha çok R&B dinlerim... Söylemek söz konusuysa o zaman da rock’ı tercih ediyorum” diye cevap verdim. Dedi ki “Tek bir besteyle besteci olunmaz. Benim ağzımdan ne çıkarsa yazacaksın, o zaman besteci derim sana”... Daha 13-14 yaşındayım. Laf arasında ağzından “vah vah” diye bir laf çıkmıştı, ben de beş dakika sonra yeniden babamın yanındaydım ve “Vah Vah” diye bir şarkı yapmıştım! Tabii ciddi bir şaşkınlık geçirdi. Sonra üniversiteye başladım. Aklım fikrim grup kurup şarkı söylemekte. Üniversitede bir gün, bahçede tesadüfen ortaokuldan bir kız arkadaşımla karşılaştım. Grup kurmak istediğimi söyleyince “Benim arkadaşlarım var, onlar da vokal arıyor” dedi. Üç yıl önce Taksim’de bir araya geldik, sonra hiç kopmadık.





Neden bunca zamandır bir albüm çıkarmadınız?

- Üç sene beste yaparak geçti. “Cover parça yapsak mı yapmasak mı, bara çıksak mı çıkmasak mı” konularında zorlandık. Bar grubu olmak vardır ya, o çok ince bir çizgi.







Bar grubu olmak kötü bir şey mi?

- Değil aslında ama bar grubu olunca kendi bestelerimizi söyleyemeyecektik. Çünkü kimse bizi tanımıyor, şarkılarımızı bilmiyor. Cover da söylemek istemedik açıkçası.







Bar programı yapmak isteseniz babanız “Hayır” der miydi?

- Zannetmiyorum, bu bir iş sonuçta. Ha barda söylemişim, ha konsere çıkmışım.







ROCK’ÇI OLMAMA BEN BİLE ŞAŞIRIYORUM







Anneniz, babanız şarkıları ilk dinlediğinde ne dediler?

- Annem zaten normalde de rock dinliyor. Özellikle Teoman’ı sever. Benden rock bekliyordu. Duyunca bayıldı. Babam biraz “Allah Allah, ne alaka” dedi. Baktı ki gerçekten şarkılar güzel, “Tamam ben arkanızdayım” dedi sonra.





Bir Ferdi Tayfur bestesini cover yapmayı düşünmediniz mi hiç?

- “Of Dağlar”ı denedik stüdyoda. Babama dinlettik. Elimden mikrofonu alıp kendi söylemeye başladı! “Ben de Özledim”i düşündük, yaptılar. “Yıldızlar da Kayar”ı düşündük, onu da yaptılar. “Huzurum Kalmadı” da yapıldı. Zaten baba şarkıları başkaları yaptı yani. Biz şu anda cover söyleme taraftarı değiliz. Joker olarak kendi bestelerimizi duyuralım önce...





Joker’deki arkadaşlarınız şaşırdılar mı Ferdi Tayfur’un kızı olduğunuzu öğrenince?

- “Rock söyleyebileceğini düşünmüyorduk. En fazla pop söylersin diyorduk” şeklinde oldu tepkileri... Herkes şaşırıyor zaten, ben de şaşırıyorum.







Neden rock o halde?

- Bu işi sadece müzik yapmak, kendi duygularını başka insanlara göstermek için yapıyorsun. Başka hiçbir düşüncen olmamalı. Pop yapmayı ben de bilirdim. Zaten rock söylüyorsam, popu fazlasıyla söylerim. Bir de popta playback yapma şansınız çok yüksek. Okan Bayülgen’e, Saba Tümer’e çıkıyorlar, herkes playback yapıyor. Rock’ta öyle bir şey yok ama.







BABAMA DA YAKINIM AMA ANNEMİN KIZIYIM







En yakın arkadaşınız anneniz midir?

- Ben annemin kızıyım. Babamın da kızıyım ama kız çocukları anneye daha yakın olurlar. Anneyle sohbet, muhabbet ederler. Annem çok kafa bir kadındır. Benden daha deli doludur. Birlikte bir yere çıktığımız zaman o enerjiyi insanlara veririz. Severiz gülmeyi, ciddi durmak istemeyiz. Zaten altlı üstlü oturuyoruz.







Henüz 22 yaşınızdasınız ve bir yıldır evlisiniz. Ümit ettiğiniz gibi oldu mu evlilik?

- Ben hayal kurmadım pek. Teklif etti, ben de kabul ettim.





Ne işle meşgul?

- Rent a car işiyle; araba kiralıyor.







Farklı şehirlere konserlere gidiyorsunuz, rock söylüyorsunuz... Problem oluyor mu bu evin içinde?

- Zaten annemle gidiyorum konserlere. Bir de rock müzik benim istediğim bir şeydi.







AÇIK SAÇIK GİYİNİP BARA GİTMENİ İSTEMİYORUM





Güçlü bir karaktersiniz anladığım kadarıyla...



- Evet, çünkü sevdiğin şeyleri yapmak kadar güzel bir şey yok. 60-70 yaşıma geldiğimde, dönüp de arkama baktığımda pişman olmak istemiyorum. Mesela ilk zamanlar babam “Ben istemiyorum bu işle uğraşmanı. Açık saçık giyineceksin, barlarda çıkacaksın” dedi. Bu yüzden bir yıl ara vermek zorunda kaldım. Sonra “Baba ben kötü oluyorum, bu işi yapmam gerekiyor. Gruba karşı sorumluluğum var. Verdiğim sözler var” dedim. Baktı ki gerçekten istiyorum, “Tamam” dedi. Belki de beni sınadı; ne kadar istiyorum, acaba bir heves mi diye!







Sizin yaşadığınız durumda bazı insanlar “Baba sen istediğin hayatı yaşayabiliyorsun. O zaman bana karışma hakkın yok. Ben de rock müzik yapacağım” diyebilirler. Sizin bunu söyleme ihtimaliniz nedir?

- Derler ama ben diyemiyorum. Aileme çok saygılıyım. Onların istemediği bir şey yapmam.







Hiç asilik yapmadınız mı bugüne dek babanıza?

- Hayır. Ben annem ve babamla arkadaş gibiyim. Öyle yetiştirildim. Hiçbir zaman “Ben senin babanım, böyle olacak” demedi. Hep bir şekilde anlaşabildik.







BABAM KENDİ HAYATINI YAŞIYOR

Annenizle, babanızın arasında büyük problemler var. Babanız 36 yıl önceki eşine döndü. Fena hissettirir bu durum değil mi?

- Babam kendi hayatını yaşıyor. Babam öyle arzu etmişse öyle yapar, diyecek bir şey yok. Annem de ne yaptığını bilen bir insan, babam da... Bana söyleyecek bir şey kalmıyor.





“Annemin kızıyım” dediniz ya... Yaşananlara daha çok annenizin tarafından mı bakıyorsunuz, yoksa tamamen tarafsız mısınız?

- Annemin ya da babamın tarafındayım diyemem. Bu saatten sonra artık istedikleri gibi yaşasınlar. Zaten senden üstteler, yaşamışlar, görmüşler. Yapacaklarını yapıyorlar. O şeylere takılmıyorum artık. Kendimi onlarla aynı kefeye koyarsam hata yaparım!





Peki 21 yaşında evlenmek, aileye rest çekmek olabilir mi?

- ... (Kahkahalar)







(Röportaj: Pınar YILMAZERLER 14 Ekim 2010 Kelebek/Hürriyet)





