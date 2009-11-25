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Babama keşke otopsi yaptırsaydık

'Kurtlar Vadisi Gladio' Özal’ın suikasta kurban gittiği iddialarını ölümünden 16 yıl sonra bir kez daha gündeme getirdi.

25 Kasım 2009 02:00

20 Kasım’da vizyona giren “Kurtlar Vadisi Gladio” filmi, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın suikasta kurban gittiği iddialarını ölümünden 16 yıl sonra bir kez daha gündeme getirdi.

Özal’ın kızı Zeynep Özal, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Kurtlar Vadisi Gladio”yu en kısa zamanda izleyeceğini belirten Özal, babasının ölümünden sonra otopsi yaptırmadıkları için pişmanlık duyduğunu açıkladı: “Babam çok çalışkan biriydi. Filmde de ölümüyle ilgili bazı konular geçiyormuş. Türkiye’de bu tip sinema ve dizi filmler çekilirken, konuyu çok daha iyi araştırmak gerekir. İzlemeden bir şey söylemek istemiyorum ama benim ve ailemin, babamın ölümünden sonra otopsi yaptırmadığımız için pişman olduğumuzu söyleyebilirim. Keşke yaptırsaydık. Bu her zaman içimizde kanayan bir yara olacak. Ölümü sırasında annemi sürekli ilaçlarla uyutuyorduk. O sırada düşünemedik, aslında kanuna göre de otopsi yapılması gerekirdi. Bu en doğal haktır. Neden yapılmadı, bilemiyorum. Bu ölüm ‘öldürülme’ olsaydı, o zaman Türkiye’nin ayıbı olacaktı.”

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