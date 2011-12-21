'Babam için dua edin'

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Sanatçı Münir Özkul, 18 Aralık 2011, pazar akşamı solunum yetmezliği şikayetiyle Medical Park Bahçelievler Hastanesi’ne kaldırıldı. Dr. Kadir Doğruer, “87 yaşındaki ünlü sanatçımızın yoğun bakımdaki takip tedavisi sürüyor. Kendisinin uzun yıllardır KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Hastalığı nedeniyle evinde bakım ve tedavisi devam ediyor. Hastalığı nedeniyle aralıklı ataklar nedeniyle yoğun bakımı hizmeti almak durumunda kalıyor. Bu da o ataklardan biriydi. Sanatçımızın tedavisi solunum cihazına bağlı olarak sürüyor”dedi.Sanatçının eşi Umman Özkul da şu açıklamaları yaptı: “Münir Özkul herkesin sevdiği bir insan. Sizlerden dualarınızı esirgememenizi rica ediyoruz. Kendisi yaşama çok bağlı ve bu yüzden mücadeleyi bırakmayacağına inanıyoruz.” Sanatçının büyük kızı Hayriye Işık da babası için herkesin dua etmesini istedi.