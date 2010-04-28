'Babam beni öldürür diye korktum'

T24 - Siirt Pervari’de 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğu, 8 saldırgana teslim eden kız D.S., "Okulda Y. bıçak çekti. ‘Bize bebek getirmezsen bıçaklarız. Çıplak resmin elimizde’ dedi. Babam öldürür diye korktum” dedi.



Bebeklerden biri ölünce, kendisi de tutuklanıp 11 ay hapis yatan D.S. (15) olanları ağlayarak anlattı: “Okulda Y. bıçak çekti. ‘Bize bebek getirmezsen bıçaklarız. Çıplak resmin elimizde’ dedi. Babam öldürür diye korktum.”





'Keşke haber verseydim'



“Amcamın oğlu E.S.’yi (2) götürdüm, dere kenarında canlı bulundu. Sonra yine istediler, amcamın kızı A.S.’yi (3) götürdüm. Tecavüz edip boğmuşlar. Çok üzüldüm. Pişmanım. Ama şimdi, keşke yakınlarıma haber verseydim diyorum.”





‘Bıçaklayıp öldürürler diye çok korktum’



Pervari’de 2 ve 3 yaşındaki bebeklere tecavüz edip birinin ölümüne neden oldukları öne sürülen 8 ilköğretim öğrencisine kuzenlerini götüren D.S. (15), “Beni bıçaklayıp öldürürler diye her istediklerini yaptım” dedi.



Siirt’in Pervari İlçesi’nde 1 yıl önce yaşanan vahşetin yankıları sürüyor. Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda eğitimgören 12-14 yaşlarındaki 8 erkek öğrencinin şantaj ve tehdidine maruz kalıp onlara kuzenlerini götüren Yunus Emre İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi D.S. (15), 11 aylık tutukluluğunun ardından Habertürk gazetesine konuştu.



Tutuksuz yargılanan D.S. yaşananları şöyle anlattı: “Okul bahçesinde oynarken daha önce tanımadığım 2 öğrenci beni çağırıp 2-3 yaşlarında çocuk getirmemi söylediler. Ben bunun mümkün olmayacağını söyleyince, yaşıtım olan çocuklardan soyadını bilmediğim Y. cebinden bıçak çıkarıp ‘Bize bebek getirmezsen seni ve aileni bıçaklarız. Üstelik senin çıplak fotoğrafların var elimde’ dedi. Bu öğrenciler ertesi gün okulda beni yanlarına çağırıp taleplerini tekrarlayınca, babam erkeklerle görüştüğümü duyup bana zarar verir diye Y. ve S. adlı çocuklarla anlaştım. İlk olarak 2 yaşındaki erkek kuzenim E.S.’yi dere kenarına götürdüm. Bebek eve gelmeyince bütün ilçe aramaya geçti. Akşam karanlığında kuzenimi dere kenarında bulduk...”





‘Aileme bir şey söylemedim'



Yaşadıklarını anlatırken gözyaşı döken D.S. “İlk olayın üzerinden 24 saat geçmeden 4 öğrenci beni yolda yakalayıp ‘Bize neden kız çocuğu getir miyorsun’ diye tehdit ettiler. Ben de derse girmeyip kapı önünde bekleyen 3 yaşındaki kuzenim A.S.’yi bakkala götüreceğim bahanesiyle kucağıma alıp dere kenarına götürdüm.



Dereye yaklaşınca saklanan çocuklar yolumu kesip A.S.’yi benden aldılar ve gitmemi istediler. Ayrıldıktan sonra ona ne yaptıklarını bilmiyorum. Bana karışmadılar, beni sadece aracı olarak kullandılar. Polise verdiğim ilk ifademi ise okumadan imzaladım. Beni öldürürler diye de aileme bir şey söyleyemedim. Keşke konuyu aileme anlatsaydım. Yaşananlardan ötürü çok pişmanım” dedi.





‘Gidecek yerim yok'



Babası geçici köy korucusu olan D.S. 11 ay yetişkinlerin kaldığı cezaevinde yattığını ve kadın mahkûmlar tarafından sürekli dövüldüğünü de dile getirdi. Cezaevinde sınavlara girerek ilköğretim okulundan mezun olan ve 22 Mart’ta tahliye edilen D.S. “Herkes bana ‘Ahlaksız’ diyor. Ailem dışında kimse benimle konuşmuyor. Bu ilçede yaşamak bana haram oldu ancak gidecek yerim yok” diye konuştu. Kız çocukları şantaja maruz kalan ve bebekleri tecavüz edilip öldürülen S. ailesinin 8 erkek çocuk hakkında şikâyetçi olmadığı ortaya çıktı. Kamu davasının açılıp açılmayacağına, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporlar doğrultusunda karar verilecek.





‘Herkes bizim katliam yapmamızı bekliyor’



Olaya karışan çocukların ailelerinin, şikâyetçi olmamaları için mağdur aileyle 50 bin TL karşılığında anlaştığı öne sürüldü. Bu dedikodulara tecavüz edilip boğulan A.S.’nin pastane işleten amcası Remzi S. “Şikâyetçi olmadık. Çünkü zanlılar çocuk ve tecavüz de kesin değil. Bunu yapan kişiler büyük olsaydı adetlerimiz gereği her türlü şey yapılırdı. Ancak herkes katliam yapmamızı istiyor. ‘Namusunuz beş paralık oldu’ lafları ediliyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Tahrik olmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Bize göre tecavüz yok. Yeğenim suya düşüp boğuldu” dedi.





Satanizm sitelerine girmişler



Pervari’deki olaya karışan 8 erkek öğrencinin, internette satanizmle ilgili siteleri takip ettikleri, çocuk pornosu izledikleri ve filmlerdeki sahnelerin aynısını uygulamak için D.S.’ye çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları ileri sürüldü.







