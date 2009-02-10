Mersin’de okul açılışına katılan Bakan Çelik, kalabalık arasından yanına gelen 11 yaşındaki Kadir Kurt’un ‘Babam beni okula göndermiyor, yardım edin’ çağrısına kulak verdi.



Mersin’de bulunan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, açılışını yaptığı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan Kadri Şaman MTSO Anadolu Teknik Lisesi’nde sınıfları gezdiği sırasında kalabalık arasında yanına gelen 11 yaşındaki Kadir Kurt, annesinin 8 yıl önce evi terk ettiğini ve babasının kendisini okula göndermediğini söyleyerek yardım istedi.



Bir dizi açılış nedeni ile Mersin’de bulunan bakan Hüseyin Çelik, beraberinde Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül, AKP Mersin Milletvekili Ömer İnan, Mersin Milli Eğitim Müdürü Hasan Gül ile birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan Kadri Şaman MTSO Anadolu Teknik Lisesi’nin açılışına katıldı.



‘Konseptin adı: Gelenekten geleceğe’



Bakan Çelik, açılışta yaptığı konuşmasında, bakanlığa ilk getirildiğinde uygulamaya geçirilecek projeleri incelediğini belirterek, “Gerçekten komünist ülkelerdeki mimarilere benzeyen okullarımız vardı. Kolları sıvadık kısa sürede, 41 çeşit yeni proje hazırladık. Mersin’deki bu okul da onlardan birisi. Konseptin genel adı da, ‘Gelenekten geleceğe’ oldu. Bizim geleneksel mimarimizden izler taşıyan, Selçuklu, Osmanlı mimarisinden esintileri bünyesinde barındıran, ama modern mimarinin de tüm özelliklerini bünyesinde barındıran ve insan merkezli okul projeleri ürettik. Özürlü asansörü, su pınarları olan çok özel projeler oldu” dedi.



İktidara geldikleri günden bu yana bin 22 tane meslek okulu açtıklarını ifade eden Çelik, “Mesleki ve teknik eğitimi yüzde 22 gibi bir orandan aldık, 43’e çıkardık. Meslek liselerinin önüne konulan suni engellere rağmen, bunu başardık. Hükümet olarak hedefimiz, 2011 yılının sonunda Türkiye çapında asgari olarak yüzde 50’ye çıkarmaktır” diye konuştu.



‘Biz sekiz kardeşiz’



Çelik konuşmasının ardından Bakan Tüzmen ile birlikte okulun yapımını gerçekleştiren MTSO Başkanı Şerafettin Aşut ile Melis Başkanı İbrahim Kiper’e teşekkür belgesi ve plaket verdi. Ardından okulu gezen Çelik ve beraberindekiler önceden hazırlanmış taze sıkılmış portakal suyu içtikten sonra sınıfları gezdi. Bu sırada 11 yaşındaki Kadir Kurt, Bakan Çelik’in yanına gelerek, “Biz sekiz kardeşiz. Annem bizi terk etti. Babam da beni okula göndermiyor” deyince, Çelik, Vali Hüseyin Aksoy’a konunun incelenmesi yönünde talimat verdi.



Daha sonra okuldan çıkan Çelik, havai fişek gösterisi sırasında okulun girişine asılan dev Atatürk fotoğrafının altında öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



