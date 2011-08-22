Babalarının avukat kızları

T24 -

O bizden iyi biliyor





İdolüm babam







Babayı savunmak iki kat daha zor

İlk müvekkili babası

Diplomasını babasının elinden almıştı

Vatan'ın haberine göre, Ergenekon davasında tutuklanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün kızı Zeynep Küçük, İrticayla Mücadele Eylem Planı’nı hazırlamakla suçlanan Albay Dursun Çiçek’in avukat kızı İrem Çiçek, Korgeneral Ziya Güler’in kızı Selin Güler’den sonra babalarını savunan avukat kızları kervanına Tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nun kızı Nazlı Çubuklu da katıldı.Geçtiğimiz hafta ‘İnternet andıcı’ davasında hakkında yakalama çıkan ve tutuklanan Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nun avukatı henüz Ocak ayında cüppe giyen kızı Nazlı oldu.Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009’da mezun olan Nazlı Çubuklu 1 yıl süren zorunlu avukatlık stajından sonra Tanzanya’ya gitti. Burada Birleşmiş Milletler Uluslararası Ruwanda Soykırım suçları Ceza Mahkemesinde staj yaptı. Ankara Üniversitesi’nde ceza hukuku üzerine yüksek lisans yapan Nazlı Çubuklu, aynı zamanda suçsuz olduğuna inandığı babasını savunmak için kolları sıvadı. 35 yıllık hukukçu olduğunu dile getirdiği babasının kimse tarafından savunulmaya ihtiyacının olmadığını belirten Çubuklu, “Babam hakim. Hukuku pek çoğumuzdan daha iyi biliyor. Ben sadece manevi olarak destek olmak adına avukatlığını yapacağım.” dedi.Mesleğine aşık olduğunu söyleyen Çubuklu, “Kardeşim ve benim meslek seçimimizde ne babam ne annemin müdahelesi oldu. Bizi özgür bıraktılar. Ama kızların idolü babalarıdır. Babamın objektif duruşu, pozitif oluşu, herkese karşı adil oluşu beni çok etkiledi. Bu mesleği seçmemdeki en büyük etken babamdır. Kardeşimle beni bile hiç ayırmamıştır. Hukuktaki adilliği aile içine de taşımıştır. Umarım benim de ona faydam olur.” dedi. Babasının herhangi bir suç işlediğine inanmadığını belirten Nazlı Çubuklu “Babamı tanıyorum. Hukuka aykırı hareket etmeyeceğini biliyorum. Suçsuzluğu er ya da geç ortaya çıkacak bunu biliyoruz. Onun hep yanındayız.” dedi.Zeynep Küçük 19 yıllık avukat. Ergenekon’dan 4 yıl önce tutuklanan Tuğgeneral Veli Küçük’ün kızı Zeynep Küçük ‘babayı savunma’ görevinin iki kat daha ağır olduğunu dile getirerek “Söz konusu babanız olduğunda sorumluluk duygusu daha da ağırlaşıyor. Hissettirdiği en yoğun duygu çaresizlik. Mesleğimi sorgular hale geldim. Bir avantajı var. Duygusal anlamda birbirinize daha çok destek olabiliyorsunuz. Daha da yakınlaşıyor ve mücadelenizde daha güçlü olabiliyorsunuz. Bu güç inancımızı körüklüyor. Yılmayacağız mücademize devam edeceğiz.”Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009’da mezun olan 25 yaşındaki İrem Çiçek babası Albay Dursun Çiçek “irticayla mücadele eylem planı” soruşturması kapsamında tutuklandığında stajyer avukattı. Avukat ruhsatını aldığında ise ilk müvekkili babası oldu. Şimdi babasının avukatlığını yapan İrem Çiçek “Kışladan Hasdal’a - Albay Dursun Çiçek vakası” adında bir kitap yazdı. Kitabını babasına imzalarken ise şakayla karışık “Baba beni önce avukat yaptın şimdi yazar! Sırada ne var?” dedi.Hava Korgeneral Ziya Güler, Balyoz’dan geçtiğimiz Haziran’da tutuklanarak Hasdal Cezaevine gönderilmişti. Güler’in avukatı da kızı Selin Güler. Selin Güler, 18 Kasım 2009’da başarıyla bitirdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, mezuniyet töreninde, diplomasını, o dönem de Hava Eğitim Komutanlığı görevini yürüten babası Korgeneral Ziya Güler’in elinden almanın mutluluğunu yaşamıştı. Selin Güler haksız yere suçlandığını söylediği babasının aklanması için elinden geleni yapacağını belirtti